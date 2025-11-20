白營議員籲竹縣府組聯合政府 楊文科：不分黨派用人唯才

民眾黨新竹縣議員林碩彥20日於縣政總質詢中提出「聯合政府」想法。（新竹縣政府提供／王惠慧新竹傳真）

民眾黨新竹縣議員林碩彥20日於縣政總質詢中提出「聯合政府」想法，在政黨版圖已明顯多元化的台灣，地方政府也應思考如何以跨黨合作的方式，凝聚最大民意、提升治理品質，讓縣政走向更務實、更專業的治理方向。

縣議員林碩彥指出，早在2年前，民眾黨創黨主席柯文哲便提出「聯合政府」主張，強調還權於民、保障多元、推動國家共榮；此精神已在部分地方政府具體落實，例如基隆市由國民黨市長謝國樑與民眾黨副市長邱佩琳共同治理，就是藍白合作的成功示範。

他建議縣長，可採用聯合政府，依據專業決定內閣名單。他指出，聯合政府的優點就是可以採各政黨的多元聲音，將各政黨代表的民意基礎正確傳達給執政者，也可以讓民眾看到政治不是只有鬥爭，也會為了國家及人民的福利而合作。

林碩彥也當場遞交「藍白聯合政府合作意向書」給楊文科，楊文科雖收下，但強調執政的中央政府是否能用聯合政府，目前國民黨和民眾黨都有很多的意見。

楊文科感謝林碩彥議員提出的聯合政府概念，他表示，他與議長張鎮榮都是心胸開闊的人，只要有好的人才就會接受，近期配合組織改造及新增局處會有人事的調整，會採納議員的觀點，廣納人才。

