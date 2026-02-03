白營護航李貞秀翻車！律師神比喻一句狠打臉

▲中配李貞秀今（3）日赴立法院參加就職典禮，受訪卻口誤稱「我唯一只有中華人民共和國國籍！」引發輿論熱議。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨6名新任不分區立委於今（3）日就職，外界關注中配李貞秀違反《國籍法》中「公職人員禁止雙重國籍」的規定，孰料民眾黨立院黨團主任陳智菡卻搬出《兩岸人民關係條例》，稱此特別法就是在規範中國與台灣人民之間的關係。對此，律師黃帝穎開嗆荒謬，並進一步舉例，因兩岸條例沒規定不能「闖紅燈」，難道中國人在台闖紅燈就不用開單？

黃帝穎指出，《兩岸人民關係條例》不是《國籍法》的特別法，更不是「公職人員禁止雙重國籍」的特權規定。《國籍法》第20條「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，對所有公職人員「禁止雙重國籍」一視同仁，不會因為李慶安美國籍，或李貞秀中華人民共和國籍，而有差別待遇，更不因為中國籍而有特權。

黃帝穎續指，《兩岸人民關係條例》第1條明文「本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。」《兩岸條例》未規定如同《國籍法》規定「公職禁止雙重國籍」，當然公職人員就適用國籍法。簡單舉例，《兩岸條例》沒規定不能闖紅燈，照民眾黨的標準，只能適用《兩岸條例》「特別法」，所以中國人在台灣闖紅燈不能開罰單？

「民眾黨解釋明顯錯誤且荒謬！」黃帝穎直言，《兩岸條例》沒有不能「闖紅燈」規定，還是會適用《道路交通條例》，一視同仁「闖紅燈」開罰，不會因為中華人民共和國籍，而有交通違規特權。同樣法理，《國籍法》規定「公職人員禁止雙重國籍」也一視同仁。

