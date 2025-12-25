白營質疑拖延法案 綠委po陳情書：數數16字錯幾個

台北市 / 綜合報導

民進黨籍的立委林宜瑾遭到民眾黨質疑，《青年基本法》送出立法院教育及文化委員會後，擔任召委的她有將近半年時間不肯協商、刻意拖延。

林宜瑾表示，民眾黨謊稱她拒收陳情書，那她就決定公開收到的陳情書，「一起來數數看短短16個字，民眾黨可以寫錯幾個，甚至連他們溝通對象的名字，也可以寫錯！」陳情書上只見民眾黨貼的便條紙寫道：「請專交林宜謹委員辦公室。並有台灣民眾黨署名」，但其中「專」交應為「轉」交，林宜瑾的瑾也錯寫為言字旁，另外台灣民眾黨的「灣」和「黨」也都沒有寫好，讓林宜瑾不禁吐槽為政治秀。

