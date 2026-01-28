白營軍購條例淪兒戲？王義川曝美方態度：黃國昌就是笑話

政治中心／劉宇鈞報導

民眾黨立院黨團提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，總額上限新台幣4000億元，採1年1期方式編列。民進黨立委王義川說，白營版本對美國政府、美國在台協會（AIT）而言，「原來你黃國昌，就只是一個笑話」。

計算到個位數！王義川諷：「國昌老師有算過」

王義川27日在節目上表示，很多小草、小蔥佩服黃國昌，認為黃不只把細項列出來，還能把預算數字計算到個位數，「國昌老師有算過」，真是嚇死人，連國防部都不知道，結果數字一對下去，發現那些數字是媒體報導過的內容、一模一樣，媒體就是根據美國公布過的資料。

廣告 廣告

王義川提到，黃國昌日前去美國，美方應該有告訴黃計算後的數字，到了前幾天開國防機密會議時，黃不確定美國的資料跟國防部的資料是不是一樣，所以才會有消失的20幾秒。

黃國昌抄也能抄錯？王義川：兒戲

王義川指出，國防部在回應民眾黨自提版本的記者會中，有講了兩個作戰，一個叫防衛作戰，另一個是聯合作戰，結果黃國昌要抄，卻把字打錯，最關鍵的關鍵字竟然還能夠漏掉。

王義川也說，如果買了很多的彈藥，卻沒有買指揮管理的系統，「你買那個幹嗎？」，黃國昌一定沒學過速讀，才會在民眾黨的版本搞出那些數字，搞到後面沒辦法兜出那麼多，所以後面又搞一個881億，想要把4000億補滿，這個叫兒戲。

王義川強調，民眾黨的版本對於很多軍事專家、對美國政府、對美國在台協會（AIT）而言，「原來你黃國昌，就只是一個笑話」。

更多三立新聞網報導

民眾黨自提軍購 王義川「呼叫習近平快看」：他們支持買美國貨來打阿共

黃國昌22秒離奇消失！王義川驚爆立院監視器畫面恐被洗掉

黃國昌帶機密資料！王義川曝監視畫面「關鍵22秒」：消失在1、2樓之間

消失42秒！黃國昌夾帶機密文件手法曝 王義川場勘揭真相「拍完絕對夠」

