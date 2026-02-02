政治中心／綜合報導

立法院民眾黨團遞補的6位不分區立委，3日將宣誓就職，包括將成為我國首位"中配立委"的李貞秀，不過依照國籍法規定，她得在就職前提出"放棄原國籍的申請"，就職一年內完成放棄並取得證明，但她至今仍未提出放棄中國國籍的證明，今天到黨部開會時，疑似走後門躲避媒體。

媒體一早，就在民眾黨黨部守候，因為即將遞補的六位不分區立委要來開會，幾乎所有人都走正門，唯獨在風口浪尖上的中配李貞秀，不只遲到，還疑似走後門閃避媒體。白營曬出，中選會給李貞秀的當選證明書，只是她至今還沒出具申請放棄中國國籍證明，能否真正行使立委職權，仍備受爭議。

立法院民眾黨團遞補的6位不分區立委，3日將宣誓就職，包括將成為我國首位"中配立委"的李貞秀。（圖／民視新聞）民眾黨團主任陳智菡：「她其實已經按照了台灣的規範，到中國這邊去申請放棄國籍。」立委（民）吳思瑤：「為什麼不上網花30秒就可以下載，退出中華人民共和國國籍申請表，只有十分鐘填寫，把這樣的一個表格交給內政部，有這麼困難嗎。」

內政部先前已明確表示，1月28日函請立法院秘書長，立委就職應依國籍法第20條規定辦理，就職前可放棄外國籍，並須在就職一年內完成喪失並取得證明，否則立院應予免職。也就是說，依「國籍法」規定，李貞秀必須在就職前放棄外國籍，否則不得在就任後補辦放棄外國籍。若不辦理放棄中國籍，就違反「國籍法」規定，依法不得擔任公職。

律師李育昇：「依據國籍法規定，有外國國籍者，不得擔任中華民國公職，但中國籍是否屬於外國籍，有很高的憲政上爭議，如果在台灣地區設有戶籍滿十年，不得登記為公職候選人。」知情官員也坦言，若內政部認定就職無效，李貞秀在行政機關調閱資料、甚至在立院質詢行政院長及各部會首長時，相關機關都可不回應。

白營邀新任不分區立委開會 中配李貞秀疑「走後門」躲媒體

立法院民眾黨團遞補的6位不分區立委，3日將宣誓就職，包括將成為我國首位"中配立委"的李貞秀。（圖／民視新聞）民眾黨團主任陳智菡：「我覺得是一種羞辱，請這個行政單位提供（資料），這是憲法所賦予給他們的權力。」立委（民）沈伯洋：「我認為在國家機密的守護上面，行政院有他的義務去保守機密。」

李貞秀進入立法院，將接棒麥玉珍進入內政委員會，攸關國安的國籍法、選罷法，還有內政相關機密，程度不亞於國防，但民眾黨卻拿兩岸互不承認對方主權，在灰色地帶遊走。民進黨立委王義川，在政論節目中爆料，接到民眾黨新立委跟他說，以後事情好好講，我們不一定要喊得那麼大聲，這個人直指將接民眾黨總召的陳清龍。記者vs.新任立委（眾）陳清龍：「（您有打給王義川嗎）大家都是好朋友。」首位中配即將上任立委，眼前雖然有國籍法，但相關部會僅止於放話，沒有實質作為！

