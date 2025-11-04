白營酸盧秀燕「變笑柄」！網反嗆黃國昌1行為像小丑

政治中心／張予柔報導



民眾黨青年部昨（3）日在臉書發文，討論台中市長盧秀燕在爵士音樂節上那段「打鼓影片」，在網路上成為名場面，被年輕人拿來調侃，搭配的綠光、節奏與表情被形容「詭異」，「正是政治人物親民作風與專業形象的平衡崩塌」。不過網友卻紛紛打臉，認為黃國昌「做1事」才是「小丑在譁眾取寵」。









民眾黨酸盧秀燕「變笑柄」形象崩壞！網嗆：黃國昌「1行為」像小丑在炒作

台中市長盧秀燕在台中爵士音樂節上表演「康加鼓」，意外成為迷因。（圖／翻攝Youtube頻道《臺中爵士音樂節》）

民眾黨酸盧秀燕「變笑柄」形象崩壞！網嗆：黃國昌「1行為」像小丑在炒作

民眾黨青年部文中指出，在「親民有趣」與「形象管理」間取得平衡，是所有政治人物應當省思的議題。（圖／翻攝自民眾黨青年部臉書）

民眾黨青年部文中指出，政治迷因雖拉近公民與政治人物的距離，卻也存在風險。當親民行為變得「刻意」、「古怪或不合時宜」時，原本的親民意圖可能被解讀為搞笑，進而影響專業形象與信任度。文章提醒，政治人物若善用網路迷因力量，親民作風可以增加互動；反之，若掌握不當，可能成為公關反噬的起點。

民眾黨酸盧秀燕「變笑柄」形象崩壞！網嗆：黃國昌「1行為」像小丑在炒作

黃國昌在萬聖節的裝扮遭酸「小丑在譁眾取寵」、「做這麼無恥的事還嘻嘻哈哈」。（圖／翻攝自黃國昌臉書）

然而，網友的反應則是「打臉」民眾黨的批評。有網友翻出民眾黨主席黃國昌在萬聖節時的裝扮「被外星人抓走」的造型，留言直呼「做這麼無恥的事還嘻嘻哈哈」、「演狗仔多簡單，衣服都不用換」、「遇到不想回答的問題為模糊焦點而拋出梗圖回應」、「自證自己很會演，人前一套人後一套」，甚至有網友戲稱「小丑在譁眾取寵」，或半開玩笑表示「我也要騎飛輪看會不會有三百萬，學會養狗仔，看看能不能成為黨主席」。



