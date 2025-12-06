白營隱憂2-1／李有宜退黨掀「反黃」壓力鍋！地方小雞心寒 黨內喊「此事快做」

民眾黨前發言人李有宜（右）宣布退黨，引發黨內質疑黨主席黃國昌（左）空降子弟兵。資料照。



民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，外界質疑因議員黨內初選爭議，未獲黨主席黃國昌關愛眼神，資深黨員更質疑初選時程不透明，讓地方小雞相當徬徨；李有宜退黨掀開黨內壓力鍋，對於黨中央遲遲未針對提名時程提出確切時間表，黨內無所適從。

據了解，已有黨代表準備發動臨時黨代表大會，要求黨中央未來在公布選舉辦法後，「一段時間」內需要提出初選時間表。有中南部黨工直指，不少人在地方默默耕耘，黨中央卻選擇派「刺客」出戰，感受不到尊重，在新北就有幾區出現「昌友友」、地方黨工互拚的局面，黨內憂心，李有宜開出第一槍，脫黨參選潮不是沒機會發生。

李有宜開第一槍 挺地方、挺中央兩派互毆

李有宜11月30日在臉書宣布退出民眾黨，資深黨員「大媽老司機」朱蕙蓉也隨後跟進，直言「從此海闊天空，只支持值得支持的」，引發黨內熱議。由於李有宜學歷亮眼，2024年參選五股、蘆洲、三重立委，因「藍白合」獲藍營支持，最終取得8萬4393票，落敗後李有宜積極耕耘地方，展現挑戰2026的態度，卻突然退黨，而且「專注學業」的理由不免令人產生疑竇。

李有宜退黨消息一出，不少黨員就馬上表態抱不平，並把矛頭指向黃國昌，認為黃指派金門縣黨部前主委周曉芸化身「黃國昌新北服務處三蘆區主任」空降三重、蘆洲，而且掛上大型看板，擺明是要跟李有宜搶席次，讓人產生「內定」的懷疑。

黨內知名支持者「上官澈」就在社群發文，批評整個黨的決策和制度出現了重大問題，而且汐止、土樹三鶯等區域都出現黃國昌親信空降問題。他直言，民眾黨根本就沒有資源在那邊挑三揀四，優先安排聽話的，這幾年深耕地方的舉動黨部是看不到嗎？如果黨內都是這種態度，換做是誰這樣被對待都要心寒吧？

但黨中央社會發展部主任張清俊質疑，李有宜退黨是有「操盤手」擬定離間戰術，因為李具有藍白兩陣營色彩，原本就具備吸納雙邊選票的空間，如今更有弱者形象會被同情，讓他忍不住形容「這一波示範動作，非常精妙。」親民眾黨的臉書粉專「民眾講堂」也表示，「凡事讓子彈飛一飛。藉此，也可看看是哪些人趁亂鬧事。」

新北小雞陷恐慌 社群發文爭支持

李有宜退黨讓空降爭議搬到枱面上，也讓在新北其他區域經營、有意參選的小雞相當恐慌，新北市黨部汐止區主任黃守仕就連日在社群發文，先是駁斥「比較晚開始經營」的消息，強調自己從 2024 年海選上汐止區主任後就在當地默默耕耘，今年4月就表態要選2026，隨後又表態希望媒體在講到民眾黨參選人時，不要只提到黃國昌新北服務處汐止、金山、萬里區主任陳語倢，盼望外界能看到在地方默默經營的人，「守仕會參加這次議員提名，而且會一路堅定走到最後。」

不止黃守仕嗅到危機，在土樹三鶯紮根的黨代表「吳姊姊」吳亞倫也正面臨空降挑戰，地方人士分析，國民黨議員黃永昌身陷浮報助理費案，決定由二子黃承鋒替父出征，但黃承鋒是披民眾黨戰袍上陣，有可能促成藍白合，而且黃已經在地方掛上看板，吳出線的空間勢必受擠壓。

感受到壓力的吳亞倫隨即在臉書發文，宣布成立後援會Line社群，並表示會爭取代表民眾黨投入市議員選舉，以務實、理性態度，讓更多人看見民眾黨所堅持的政治價值。她還說，「資源多就一定是優勢嗎？我們更在乎這些資源從何而來」，似乎是暗中批評潛在對手。

民眾黨新北市黨部汐止區主任黃守仕。翻攝黃守仕臉書。

初選機制不明 空降傳言醞釀不安

面對李有宜退黨引發的爭議，黃國昌在回應媒體時指出，民眾黨初選機制非常公開、透明、公平，每區只提一位，連現任的議員都沒有優先權。但曾經參與的2022年選舉的資深黨員就直指，跟3年前柯文哲時代相比，這次初選機制、時間表都有許多曖昧不清的地方，加上提名名額只有1人，如今傳出空降，更讓黨內不安、懷疑的氣氛迅速擴散。

該黨員舉例，為了迎戰2022年地方選舉，新北黨部在2021年9月就啟動初選，讓有志之士報名，隨後逐一面試，最後再由中央選舉決策委員會作決定。但今年初選機制變得不一樣，先由選決會不定期公布提名名額、選區，再進行遴選作業，9月、10月公布的前兩波都有既有席次，意義不大，現在將近年底才公布第三波名額，而且只有新北市新莊區、台中市西屯區和太平區，「台中市北屯區呢？台南、高雄、基隆呢？沒有人知道什麼時候才會公布！」

該黨員認為，這會出現同縣市不同調的情況，初選時程不清也讓小雞備受壓力，不知道終點在哪裡，尤其李有宜退黨後，有不少人心生擔憂、對中央產生不信任——會不會是黨中央在等待適合人選空降？如果有掌握中央資源的人選空降，自己居於劣勢，還要選下去嗎？

黨內人士指出，就新北市的狀況而言，黨中央遲遲未公布新莊以外的初選時程，不禁讓人質疑：是不是要為空降的「五大金釵」爭取更多時間跑地方，以利在民調追上一直耕耘的黨工？該人士進一步表示，黨內還要求有意參選者簽署切結書，表明若啟動初選，參與者不得對外公開初選過程及結果，也不得向第三方透露，否則遭黨紀處分，很容易引起「黑箱」嫌疑。

據了解，為了平息爭議，有黨代表準備發動臨時大會，要求黨中央修改「2026 年公職人員選舉提名辦法」，新增初選時間表，並要求未來公布選舉辦法後，中央必須在「一段時間內」提出初選時程，知情人士透露，「一段時間」是一個月、兩個月，還是三個月，都可以在大會中討論，但至少訂下時間表，安撫小雞的不安，避免黨內分裂。

黃國昌新北服務處中和永和區主任陳怡君（左1），汐止、金山、萬里區主任陳語倢（左2），三重、蘆洲區主任周曉芸（右1），被視為空降的「五大金釵」。資料照。陳祖傑攝。

決策漸集中小圈圈 地方轟：對選戰理解有問題

黨內不安、不滿持續發酵，逐漸演變成對黃國昌的批評聲浪，高雄市黨部前主委莊貽量在臉書發文砲轟，直指中央決策越來越集中於小圈圈，真正紮根基層的人被邊緣、被冷處理、被忽略，在地深耕反而不如派系接線重要。他更向黨中央喊話，表示當一個政黨開始只相信小圈子，就會逐漸失去真正願為土地付出的人。

資深黨員慨嘆，空降親信在柯文哲時代不是沒發生過，但當時「老臣子」會進諫，柯雖然會不悅，但至少會聽進去，但現在黃國昌掌握黨權，其容不下批評、只求忠誠的個性，不少人都略知一二，當身邊只有聽話的人，對政黨發展絕非好事。

該資深黨員還說，黨中央「冷暴力」的手段不外乎是有地方活動也不邀請，就算厚著臉皮自己到現場，也會被告知「時間有限，無法安排上台發言」，長期親疏有別的排擠下，估計李有宜因此選擇退黨。

眼看黨內茶壺風波延燒，有中南部的黨工苦笑表示，「連新北都搞差別待遇，更何況我們中南部？」他表示，民眾黨眾所週知是「都市黨」、「北部黨」，所以在中南部的黨工都心裡有數，即使黨中央重北輕南，不少人還是默默耕耘，以前柯文哲雖然不常南下，但至少都會走進社區、地方，與民眾交流，「但黃國昌人在哪裡？」

該黨工進一步指出，台中北屯說不定是下一個未爆彈，因為該區有不少人展現企圖心，像是台中市議員江和樹市議會主任邱于珊、南投縣埔里鎮民代表會前副主席陳諭韋等，但新竹市府行政處前處長吳皇昇在幾個月前加入民眾黨後，就表態要選北屯，近期還陪同黃國昌赴日參訪，讓基層質疑偏袒。

該黨工認為，黃國昌對於選戰的理解程度也是一大問題，「他給地方的感覺是：只要派個知名度高的刺客就可以打贏選戰」，這種作法在雙北可能有效，但其他地方講究的是陸戰、組織扎根。他直言，李有宜事件已經讓不少小雞心寒，李開出退黨第一槍後，脫黨參選潮不是沒機會發生。

資深黨員慨嘆，黃國昌、柯文哲都有重北輕南的問題，但黃國昌的情況更嚴重。資料照。民眾黨提供。

