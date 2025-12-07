白營隱憂2-2／黃國昌明年卸任恐遭司法追殺 柯文哲放大招為黨保溫

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌合體共同開直播。民眾黨提供。



民眾黨前主席柯文哲近來為復出試水溫，與現任黨主席黃國昌一同直播，「土城十講」也將在12月中後上架，柯與黨主席黃國昌「兩個太陽」的互動，備受關注。白營人士表示，這場直播證明「阿北回來了」，柯文哲被定位「品牌大使」，全力放大柯的政治能量，只是黃國昌明年2/1卸任，沒有立委保護傘後，黨內也憂心遭司法追殺。

柯文哲、黃國昌4日開直播，吸引逾5.5萬人觀看，「阿北」魅力不減。據了解，柯文哲涉京華城及政治獻金案，12月中旬進行言詞辯論程序，白營本來希望減少柯文哲受訪、直播，專心面對官司，預錄好的「土城十講」節目也未上架，不過，近日綠營狂打國安議題，民眾黨因徐春鶯被抹紅，黃國昌也被攻擊，柯文哲看到當前社會氛圍，決定與黃國昌開直播，同時藉由兩人互動，讓民眾了解「兩個太陽」沒有問題。

廣告 廣告

由於直播風險高，一個失言就覆水難收，民眾黨內部對於是否直播，內部經過討論，但認為柯文哲面對鏡頭成熟度高，上週日確定安排直播，腳本也經過溝通確認，讓柯文哲利用自媒體，與強勢媒體抗衡，頗有為黃「救火」之感。

黨內高層笑稱，民進黨招式頻頻，近日狂打抗中牌，包括總統賴清德宣布1.25兆國防預算，又提到愛國者治國、2027武統台灣等，「讓第二個太陽出來，照照民進黨」。

另名幹部說，柯文哲在土城，每次看報紙都不會有民眾黨新聞，以為「民眾黨沒了」，把輿論市場發言權拿回來，很多人對藍白合、聯合政府路線不清楚，也因為徐春鶯的事件被抹紅，一次把話講清楚，戰略是這樣，直播拋出很清楚訊息「柯文哲回來了」 ，讓支持者安心。

黨內高層強調，柯文哲講過「兩個太陽總比沒有太陽好」，柯文哲像是精神領袖，柯的意見是非常重要，黃國昌負責黨務，一直都會與柯文哲交換意見，黃國昌仍採「尊柯」立場，頻繁溝通，維持良好默契，並分進合擊。

而柯文哲最有能量的東西就是自媒體，柯文哲如民眾黨「品牌大使」，柯會把民眾黨品牌繼續做大，貫徹民眾黨的價值，盡所能持續對傳遞政治理念。據了解，柯、黃直播後，柯文哲近期不會再直播，將專心準備打官司，預計明年後會有更多機會參與活動。就有幕僚分享，柯文哲因被關押肌肉流失，最近有在增強肌力，明年228一日北高活動也有可能騎一小段。

而黃國昌卸任立委後，有可能捲入司法案件，連柯文哲都公開表示，黃國昌「一副要被抓去關的樣子」，難道明年民眾黨要唱空城？黨內人士說，柯、黃都曾經講過不要低估民進黨無恥的程度，面對黨檢媒追殺，各種情況做好準備，去年柯文哲司法案件後，黨內相對應處理機制，民眾黨經歷過一次，當然希望不需要重複經歷，遇到什麼狀況必須啟動機制，「黨內運作如何進行，大家都有經驗。」

「黃國昌是很有信心！」一名幹部透露，黃國昌自己唸法律，不會做違法的事情，但柯文哲其實很擔心，黃國昌自稱「D槽很滿」，民進黨就是衝著「D槽」而來，「不是你做什麼，而是人家說你做什麼」，擔心黃國昌卸任後，檢調找個理由去騙到搜索票，故事就編出來，民進黨目的就達成。

黃國昌明年2月後專心跑新北選戰，同時要盯著黨團，地方小雞也憂心黃國昌分身乏術，無法照顧到各縣市。地方人士表示，民眾黨前發言人李有宜退黨事件，中南部很熱烈討論，影響基層的心，要選舉的敢怒不敢言，看黨中央臉色，這一波下來對民眾黨很傷，不只民調可能會掉，同仁之間也會互相猜忌，多少影響到黃國昌的威信。

面對南北資源不均，有地方人士建議，黨內選決會每位委員應該要分配責任區，督導各地方，選不好就負政治責任，「不然這些人要幹嘛？」

或許是發現中南部沒有獲得黃國昌關愛的眼神，柯文哲竟然在直播時主動表示，「我是自動請纓」、「我要去住在南部」，民眾黨中央委員江和樹、台中市議員也呼籲柯文哲到南部勤跑、當講師，找到中南部要參選的里長、代表等公職，中南部交給柯文哲擴展版圖，希望柯文哲有時間要下鄉，這是2026的一個戰法。兩個太陽是否會一南一北助選，值得關注。

更多太報報導

白營隱憂2-1／李有宜退黨掀「反黃」壓力鍋！地方小雞心寒 黨內喊「此事快做」

顧爾德專欄：台灣的戰爭與和平難題

王家俊專欄：柯文哲猶抱國昌半遮面