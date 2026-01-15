白營預告自提國防特別條例 綠黨團：設門檻就是打假球

民進黨立院黨團今天舉行「別卡強軍特別條例付委實質審查，把關執行機制」記者會，幹事長鍾佳濱、立委范雲、張雅琳、沈伯洋出席。（王千豪攝）

行政院提出1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭藍白多次封殺，民眾黨立院黨團總召黃國昌預告，民眾黨將自提版本，不會讓政院版付委。對此，民進黨立院黨團今（15）天表示，看起來黃國昌想對國防特別條例設門檻、限版本，如果如此的話，就是打假球，呼籲藍白不要再卡政院版的國防特別條例了。

民進黨團今天舉行「別卡強軍特別條例付委實質審查，把關執行機制」記者會，民進黨立委范雲表示，黃國昌到美國之後才說，原來軍購是3000億元，1.25兆剩下的錢要做什麼，行政院版說明清楚，重點是厚植我國國防產業，打造非紅供應鏈，而所謂軍購3000億元是美國國務院資訊，並沒有在這次的條文中。如果限版本的話，不僅違反釋字499號國會應自律，以及《預算法》91條與釋字391條。

綠委沈伯洋表示，美國於去年12月17日公布3000億元的軍售案，完全不用坐飛機，也不用到美國，只要在台灣看報紙就可以看到了；再者，8年1.25兆元除軍購外，也包含加強對內投資，例如防空系統與AI的整合、彈藥存量等，其中非常重要的是與其他國家合作的項目，比如F16V就是台美合作，這些預估可實質增加約9000多個工作機會，難道黃國昌想要擋台灣人的工作嗎？

沈伯洋批評，黃國昌故意影射一堆軍火商要來台灣搶食國防大餅，顯示黃國昌一定很少來立法院外交及國防委員會，台灣除商購以外，大宗對美採購是透過美國國防部採購，跟著美國國防部併單，且美國法律還規定聯邦政府不能從中獲利，所以台美軍購交易是官方對官方。

民進黨團幹事長鍾佳濱呼籲，不管是民眾黨、國民黨，民進黨團非常重視強化國防特別條例，不要再卡了，希望黃國昌不要設門檻，也不要限版本，不省行政院的版本。

