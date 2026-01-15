白營點名放行TPASS等新興預算 民進黨團：敢不敢說你不要什麼？

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨立院黨團今日針對「中央政府總預算案」召開記者會，點名包括TPASS與生育補貼等十多項新興計畫，表態將付委審查。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（15）日回應指出，在野黨不該只談「想要什麼」，更應清楚說明「哪些預算不必要」，否則根本無法落實立法院的預算審查職責。

鍾佳濱直言，民眾黨團不斷對外宣示人民需要哪些政策，卻始終不敢表態哪些預算項目應刪、應減，這種「不敢面對國家資源有限」的態度，本身就違反立法院的核心職責。他強調，預算由行政院編列，刪減與把關本來就該由立法院負責，「如果立法院不敢講哪些預算不必要，那還談什麼審查？」

鍾佳濱也指出，從民眾黨的發言，反而再次印證行政院提出的中央政府總預算，確實回應了社會多數需求；問題不在於預算內容，而在於在野黨「為什麼不審查、為什麼不敢審查」。他呼籲，在野黨應回到委員會實質審查，不要只開記者會表態。

民進黨立委張雅琳批評，國民黨與民眾黨只挑部分預算項目審查，極可能出現「掛一漏萬」的情況。她質疑，若只談TPASS與生育補貼，那麼基層社區運動經費、防災防洪預算、老舊校舍新建與改建計畫是否要支持，卻完全沒有說清楚。

張雅琳指出，依照藍白在2024年總預算審查的實務經驗，經常出現提案內容與預算項目對不上、審查品質低落的問題，若再以「只挑自己想要的」方式審預算，最後受影響的將是全體民眾的生活。

她強調，立法委員最重要的責任，就是完整、詳實審查整本預算書，清楚說明哪些項目要刪、哪些要保留，而不是「只領薪水不做事」。她呼籲在野黨，應直接向社會交代「你們不要什麼」，而不是迴避選擇。

鍾佳濱最後以比喻說明，中央政府總預算就像超市的商品架，有人只買牛奶和麵包，也有人需要青菜、水果、罐頭或其他物品，不能因為自己只買幾樣，就認為超市只該賣那幾樣。他強調，總預算是為了滿足不同階層、不同族群的需求存在，不能只挑自己想要的項目，卻否定其他民眾的需要。

