白營黨內互打議員喊要多給鼓勵 曝黨處境：爹不疼 娘不愛

台中市前新聞局長吳皇昇違反民眾黨內初選機制，掛起台灣民眾黨標誌看板，被同黨、大肚區主任黃楓仁具名檢舉，記2支警告。對此，白營台中市議員江和樹26日認為，要多給鼓勵才是對的。（江和樹提供）

明年九合一選舉在即，台中市前新聞局長吳皇昇有意披上白袍征戰北屯區市議員，近日掛起數面台灣民眾黨看板，盼爭取黨內提名，不過被同黨、大肚區主任黃楓仁具名檢舉，違反初選規則，遭記2支警告，引起各界討論。對此，白營台中市議員江和樹26日表示，民眾黨現在爹不疼娘不愛，合作都不一定會贏了，要多給鼓勵才是對的。

對於吳皇昇在尚未完成正式提名前，於看板上使用台灣民眾黨的 Logo被記兩支警告，江和樹說，民眾黨有太多規定，造成有些候選人，看見國民黨和民進黨看板掛的一個比一個大，當然會希望能放上民眾黨的Logo ，直言人家有勇氣掛上「台灣民眾黨」5字，黨內不鼓勵、拍拍手，就很不好意思了。

廣告 廣告

江和樹表示，民眾黨最厲害就是網內互打，但大家打來打去有用嗎，關鍵時刻應該要挺身而出、團結一起，坦言合作都不一定會贏，更何況民眾黨現在處境，爹不疼娘不愛，有人願意背上白營旗幟在中南部打拚，他相信要多給鼓勵才是對的。

江和樹稱，這次章程有爭議就要去改，強調只要有向黨內中央黨部申請使用民眾黨的Logo，並獲批准就可以使用，因為他們擔心的問題，為隨便一個非黨員民眾，掛上跟民眾黨前主席柯文哲合照看板，直言這種當然是不行的，不過若是為有意參選的黨員都可以使用，但前提是要向黨中央申請，並獲允許。

【看原文連結】