白爆美軍火商下周來台 搶食大餅

民眾黨主席黃國昌（右二）14日表示，針對軍購特別條例，民眾黨團反對行政院版本，透露民眾黨團將自提版本，不過要先等國防部提出相關報告。（劉宗龍攝）

民眾黨主席黃國昌14日除提及1.25兆元國防特別預算中，有相當比例與對美軍購無關外，也爆料有軍火商將於下周率團來台「搶食1.25兆元大餅」。但綠委沈伯洋痛批，黃是用資訊落差騙人，看準一般人不懂軍購，即便有軍火供應商要來，也不代表就會跟對方買。

黃國昌此次美國行，拜會包括美國貿易代表署、國務院、AIT全球總部及戰爭部等5個公部門。他爆料，美國國務院去年公布1.25兆元國防特別條例中的5個項目後，隔天就有美國軍火商透過媒體放話「主要黨派領袖都有聽取相關說明，包括尚未被通知的項目」，但他根本沒聽過任何說明，且「同樣的軍火商將於下周率團抵台，搶食1.25兆元大餅」。

廣告 廣告

據了解，美台商業協會會長韓儒伯去年12月18日發布新聞稿對川普政府對台軍售表達歡迎，並提及「台灣三大政黨的領袖都持續獲得外國軍事銷售（FMS）計畫內容及用途說明」。

沈伯洋強調，即便真有很多軍火供應商要來，「也不代表我們就會跟他們買」，因為我國正常軍購案要與美國政府對接，畢竟相關設備是否涉及美國出口管制，只有美國政府才知道，所以美方去年12月先批准約3000多億元對台軍售。

沈指出，1.25兆元國防特別預算沒有明定只能對美軍購，也可能向歐洲國家或國內軍事供應商採購，批黃國昌「講這種話是用資訊落差騙人，看準一般人不懂軍購流程」。

國防部說明，因應中共近年對我複合式威脅，規畫以軍購、商購及國內產製等獲得管道，自2026至2033年間編列最高上限1.25兆元經費，籌購精準火砲等7類裝備，其中，國內產製約3000餘億元，其餘為對外採購。