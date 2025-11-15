白爛貓闖進「紫蝶幽谷」 世界唯二奇景在茂林11/15盛大揭幕

世界唯二的紫斑蝶越冬奇景再次在高雄茂林登場！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2025–2026茂林雙年賞蝶季於11月15日在茂林遊客中心盛大開幕，迎接成群南下避冬的紫斑蝶，展現壯麗「紫蝶幽谷」景致。活動現場規劃多項生態教育闖關遊戲，大小朋友可透過互動導覽、完成關卡並獲得限量轉轉樂獎項，僅限開幕當日限定。

今年茂管處首度攜手知名插畫家「麻糬爸」打造「紫蝶×白爛貓」聯名主題，白爛貓驚喜現身遊客中心，多款限量聯名小物也同步推出，民眾可透過消費集點兌換，讓賞蝶體驗增添更多趣味與驚喜。

廣告 廣告

賞蝶季自11月至2026年3月期間，每月皆有護蝶市集，邀請部落工藝師、在地小農與特色品牌展售，並提供免費部落工藝DIY，讓親子在遊樂中學習友善賞蝶與生態保育。深受好評的「紫蝶親子體驗」今年再升級，帶領民眾以更貼近自然的方式探索紫斑蝶的生命旅程。

為促進地方旅遊，茂管處也串聯茂林、六龜、桃源等地店家成為「賞蝶友好商家」，推出「山林好滋Way（味）」集章活動，完成指定集點即可兌換限量好禮，數量有限、送完為止。

茂管處代理處長鄭偉宏表示，茂林紫斑蝶與墨西哥帝王斑蝶並列為世界僅有的越冬型蝴蝶，每年11月起在茂林山谷形成壯觀群聚，是珍稀自然資產。他也提醒遊客遵守「賞蝶守則」，避免干擾或捕捉蝶類，共同守護這份得來不易的生態奇景。

更多活動資訊可至「Fun心遊茂林」官方粉絲專頁或茂林國家風景區官網查詢。（圖╱茂管處提供）