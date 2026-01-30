白版國防特別條例付委！院版遭放生 鍾佳濱怒批：不敢一起比較？

民進黨團幹事長鍾佳濱今日批評，藍白放生院版國防特別條例，質疑為何不敢一起比較？ 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院今（30）日迎來本會期最後一次院會，處理報告事項時，藍白以多數通過民眾黨自提的《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》版本付委審查，但行政院提出的1.25兆軍購特別條例版本則再度未被納入議程，引發爭議。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱受訪時表示，院版軍購條例已是第十次遭到擋下，質疑在野黨無視國防需求。

鍾佳濱指出，今日上午院會議程中，民進黨團建議將行政院版本的強軍特別條例列入報告事項，但再次遭到排除，「第十次被擋」。他並表示，在討論事項部分，民進黨團也提議將中央政府總預算案交付審查，同樣遭到擱置。

鍾佳濱說，最終通過的議程安排，僅將民眾黨版本的軍購特別條例交付審查，形同只讓單一版本進入討論程序。他批評，這再度證實在野黨無視台灣國防需求，卻強推由國會主導的條款，也讓外界質疑國民黨是否認為民眾黨版本足以滿足台灣自我防衛的需求。

對於媒體詢問，如何看待民眾黨版本順利付委，而行政院版本卻遭排除，鍾佳濱回應表示，民眾黨提出的版本，「連國民黨都覺得他們可以提得更好」。既然如此，既然願意讓民眾黨版本進入審查，為何又附和阻擋行政院版本？

他也直言，如果各方認為民眾黨版本可以討論，民進黨並不反對，但同時也應讓行政院版本進入討論，「不怕貨比貨，是騾是馬出來溜一溜」，讓社會比較不同版本內容。

鍾佳濱強調，若國民黨也提出自身版本，讓三個版本同時攤開來比較，社會自然能判斷哪個版本較為妥適，而不應在程序上直接阻擋行政院版本進入討論。

