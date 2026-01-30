白版國防特別條例付委 院版9度遭封殺

立法院會三十日上午針對議事日程草案進行投票表決，朝野立委於議場內高舉手板，各自表態。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立法院會三十日開會處理報告事項時，在國民黨與民眾黨人數優勢下，表決通過民眾黨團提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案付委審查，並再度封殺行政院所提一點二五兆元的國防特別條例草案。

行政院發言人李慧芝表示，在野政治操作，無視政院版本、國家真正需求，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

行政院會於去年十一月二十七日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，規劃八年、總額新台幣一兆二千五百億元送立法院審議。該案去年十二月二日即在程序委員會遭藍白封殺，未能排入院會議程，後續因是否將軍人加薪納入總預算等爭議，多次未獲付委。

程序委員會二十七日再度開會，行政院版草案仍未列入三十日院會報告事項。昨日院會由立法院長韓國瑜主持，宣讀黨團共識後處理相關議程。民進黨團提議增列行政院版國防特別條例為報告事項，表決時因票數不敵藍白而未通過。

隨後院會表決通過民眾黨團及國民黨團提議，將民眾黨團所提國防特別條例草案付委審查，同時再度未讓行政院版草案進入委員會，為第九度未獲付委。

民眾黨團提出的特別條例草案，列有六項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總額上限為新台幣四千億元，並採一年一期方式編列。朝野對國防特別預算方向與規模仍存歧見。

李慧芝表示，立法院會僅將民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」排入委員會審查，無視行政院早在去年十一月二十七日便送請立法院審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，她必須說，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。