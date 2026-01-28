白版軍購拿掉「非紅產業鏈」 張惇涵憂缺乏戰略構想恐窒礙難行

行政院秘書長張惇涵今批評，民眾黨團版本軍購案缺乏戰略構想及建軍規劃等。（資料照片／李智為攝）

立院藍白十度封殺行政院提出的8年1.25兆國防特別條例，僅放行民眾黨自提的國防特別條例，預算上限只有4000億元，並採1年期編列。行政院秘書長張惇涵今天（28日）指出，民眾黨團版本缺乏戰略構想、建軍規劃等，「術業有專攻」，如果在野想自提軍購特別條例，最快方法就是連同政院版一起併案審查，而非一再把軍購特別條例擋在程序委員會大門外。

立法院內政委員會及司法法制委員會今聯席審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，請同意案，並由行政院秘書長張惇涵陪同出席。

對於民眾黨團自提軍購條例，還刪除「非紅供應鏈」等內容，張惇涵受訪時表示，現在經濟部長龔明鑫正在美國華府參加「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議，稍早美國國務院也發表聲明，在台美這次EPPD談判過程中，即將發表「矽和平宣言」，美方也強調，台美間要加強無人機供應鏈合作。

張惇涵指出，不過民眾黨團所提出的軍購特別條例，內容上，「台灣之盾」整體戰略構想不夠完整，把非紅供應鏈、台灣軍事產業自主化刪除，這都不利於台灣強化自己的國防、永續戰力；程序上，民眾黨團所提的內容，國防部、美國戰爭部之前都對5項軍購案公開清楚表達過了。

張惇涵質疑，接下來還有4項軍購案在美國國會程序中，若按照民眾黨團版本，請問這4項軍購案接下來如何進行？且已違反台美間長期以來的軍購相關程序。

張惇涵指出，民眾黨團版本從實質面缺乏戰略構想、建軍規劃，缺乏非紅供應鏈程序上也不符合台美間軍購程序跟慣例，這會使台美間處理軍購案窒礙難行，「特別是在無人機方面，民眾黨團聲稱在烏克蘭較失敗的無人機機種，也不是這次台灣要向美國採購的無人機機種」。

最後張惇涵呼籲，朝野黨團支持台灣國防、強化台灣的自我防衛能力，但要在正確資訊上理性討論，盡速把軍特別條例付委，一項一項理性討論、替國家把關。



