白版軍購條例要求1年1期編列 民進黨團批：等於把廠商趕走

民眾黨立法院黨團昨天公布黨團版本國防特別條例草案，將行政院版本的八年1.25兆經費大砍剩4000億元，而且採取一年1期方式編列，每年都需經立法院同意，才能分期辦理預算籌編及審議。立委沈伯洋今（1/27）天批評，民眾黨團版本「真的寫得很爛」，但還是希望今天中午程序委員會中，加上行政院的兩個版本都應該一起付委、趕快審查。他指出，軍購大部分都是多年期，如果一年一期等於把廠商趕走，沒有人會願意跟台灣簽約。

民進黨團今天召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會，針對民眾黨團昨天提出國防特別條例草案，立委沈伯洋表示，最懂軍購的人、最知道軍種需求的人、知道台美談到什麼程度的人，一定是國防部，所以行政院版本才是最完整、最符合台灣需求、最能夠執行的版本，他尊重立委的提案權，但希望今天中午程序委員會中，兩個版本都應該一起付委、趕快審查。

對於民眾黨團版本要求一年1期方式編列，每年都需經立法院同意，才能分期辦理預算籌編及審議，沈伯洋無奈表示，不管法案寫得再怎麼爛，還是希望各個版本都可以進入委員會來討論。

沈伯洋直言，民眾黨團版本「真的寫得很爛」，像是把「非紅供應鏈」、「台美合作」等字眼全部拿掉，這是非常不專業，因為未來要跟民主同盟合作、建立非紅供應鏈，這跟無人載具息息相關，「結果你弄了無人載具，卻沒有台美合作，這其實是很不專業。」

沈伯洋指出，民眾黨團版本第4條把軍購金額、項目寫死，會出現非常大問題，首先，光是匯率所造成的價差可以到幾百億；其次，草案寫採購「M109A7」，但如果後來有更新進的型號，那就不能買，要買的話還要先修法。

沈伯洋繼續說，民眾黨團版本第5條還要求「採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議」，這條文猶如帝王條款，等於立法院同意才能夠送預算，「只要立法院不同意，你連送都不能送！」他表示，軍購大部分都是多年期，如果一年一期等於把廠商趕走，沒有人會願意跟台灣簽約。

黨團幹事長鍾佳濱批評，如果101也用類似方式，蓋一層簽一次約，這樣蓋100年也蓋不起來，特別預算的意義、精神就是考量軍購從研發、訂製，再到製造、交貨都需要相當長的期程，因此必須明確給予一次性合約，然後分期貨到付款。

