白版軍購條例遭批不專業 沈伯洋酸爆黃國昌：維基百科軍購就上手

民眾黨自提軍購特別條例遭批不專業，綠委沈伯洋直接酸爆民眾黨主席黃國昌，認為是「維基百科軍購就上手」！ 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 行政院提出「1.25兆國防特別條例」持續遭到藍白阻擋無法付委審查，而民眾黨日前自提版本，除了改名之外，更將預算上限下調至4,000億，條文內容更有缺字遺漏，引發外界質疑。對此，民進黨立委沈伯洋今（26）日更當場諷刺，相關條文「跟維基百科一模一樣」，直言是「黃國昌第一次維基百科軍購就上手」。

民進黨立法院黨團今日召開「軍購關稅缺一不可 朝野攜手國泰民安」記者會。

沈伯洋指出，民眾黨版本雖再怎麼「寫得很爛」，民進黨仍主張所有版本都應送進委員會討論，不會在程序委員會封殺，「這是我們跟他們不一樣的地方」。但他也直言，該版本從第一條就暴露高度不專業，不僅出現錯漏字，更直接刪除「非紅供應鏈」與「台美合作」等關鍵概念，完全忽略台灣與民主同盟建立非紅供應鏈、推動無人載具與國防科技合作的戰略現實。

廣告 廣告

他進一步批評，民眾黨版本第四條將金額與採購項目「寫死」，問題極大，不僅無法因應匯率變動造成的數百億價差，連裝備型號升級都可能因條文限制而無法採購，屆時還得修法因應。他更抨擊第五條要求每年特別預算須經立法院同意才能送案，形同「帝王條款」，直言「2024年是亂砍預算、2025年是不審預算，2026年乾脆是不准你送預算，真的是天才等級的做法」。

對於民眾黨主張採取「一年一期」方式編列軍購預算，沈伯洋也直言，軍購多為跨年度合約，一年一期等同逼廠商退出市場，最後恐導致「有預算卻沒人敢簽約」。更嚴重的是，條文將尚未完成國會知會的敏感軍購項目直接條列，可能迫使正在進行的談判「全部斷掉、全部重來」。

在媒體追問是否涉及洩密疑慮時，沈伯洋直指，民眾黨第4條所列項目與金額「幾乎跟維基百科一模一樣」，而維基百科引注來源本就多為美國官方新聞稿，顯示黃國昌「飛一趟美國、看一下維基百科，寫兩個禮拜就交差」。他警告，雖然表面看似公開資訊，但在原本1.25兆整體規劃被縮減為4000億的情況下，反而可能「暗示哪些項目屬於機密、哪些不是」，對國防安全造成實質風險。

民進黨團書記長陳培瑜則語氣更為直白，直指民眾黨與黃國昌是「不懂裝懂、瞎掰胡扯、不尊重專業」，未來恐反過來指控行政部門「有錢卻買不到裝備」，再將責任推給民進黨政府，呼籲社會看清藍白的政治操作手法。

民進黨團幹事長鍾佳濱也補充說明，特別預算的精神在於因應軍購研發、製造與交付的長期期程，必須一次簽訂合約、分期付款，否則就像「台北101蓋一層就簽一次約，一百年也蓋不起來」。他並強調，若無法確保非紅供應鏈與完整的支援系統，美國不可能將先進軍備交付台灣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

歐洲議會喊「非紅供應鏈」 林楚茵轟：民眾黨軍購條例「替中共開後門」

川普怒對韓祭25%關稅！吳靜怡：下一個是台灣？藍白立委別假裝看不見