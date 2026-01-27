白版軍購特別預算窒礙難行？民眾黨反嗆軍方

▲黃國昌卸任立委倒數之際，公布民眾黨版軍購特別條例。（圖／記者葉政勳攝，2026.01.26）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德去年宣布8年1.25兆元軍購特別條例草案，提升國家戰力，僅條例遭藍白多次封殺，對此民眾黨主席黃國昌在卸任立委倒數之際，民眾黨昨日公布民眾黨團版本軍購特別條例，將1.25兆瘦身為4000億，並採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意，並保留列管20％約881億，因應突然有必要快速提升作戰能力需求。國防部今（27）日表示，民眾黨的版本沒有列國內配合款，若缺乏配套將窒礙難行。對此，民眾黨立院黨團反擊，反問國防部海鯤號「窒礙難潛」是什麼建軍規劃？

廣告 廣告

針對國防部昨日發布新聞稿，今日也舉行臨時記者會回應，指民眾黨版本國防特別預算條例窒礙難行。民眾黨立院黨團回應表示，首先，台灣民眾黨立法院黨團與民眾黨中央黨部政策會邀集退役將領檢視院版後，發現院版條文「完全缺乏台灣國家安全戰略思考」、毫無長期建軍規劃，更悖離軍購實務程序，淪為由上而下的政治點菜，忽略專業幕僚建議、預算浮濫膨脹，才進而提出本黨團版本。

民眾黨批評，國防部的政治凌駕專業，罄竹難書，回顧2019年國防部曾想向美國購買M109A6，以取代國內舊款自走砲，孰知提出需求後，美方建議改海馬士系統與其它更精準與遠程之替代方案選項，國防部才趕快轉向；此外，本次行政院特別預算打算購置的無人機款式，過去已在俄烏戰爭中多次出包，引發爭議，行政院卻堅持購買，到底是圖利特定業者或幫忙清庫存，更引發強烈質疑。台灣民眾黨團要求先做專案報告再行採購，不綁特定廠商，為國庫與人民把關，天經地義。國防部「專業」多次直接被軍購國打臉，還敢拿出來說嘴？

民眾黨續指，一台要價上千萬的無人機，屆時要由誰操作、庫存整備維護、人員與系統優化本就是國防部應積極應對準備之範圍，否則花了大錢購買後閒置在庫房，豈不是浪費公帑？台灣民眾黨更要請問國防部自製潛艦海鯤號，早已開記者會敲鑼打鼓宣布完成，國人至今卻只看到一台永遠潛不下去的潛艦，請問是符合甚麼樣的「建軍規劃」?還是在呼應行政院永遠「窒礙難行」？ 海鯤號原定114年11月交艦，到昨(1/26)日總計已進行六次浮航測試，卻遲遲無法潛水，難道台灣自製潛艦是拿來在海岸邊浮航、讓軍事迷拍照觀光鑑賞之用嗎?國防部有何臉面宣稱目前的建軍規劃能夠真正有效提升台灣國軍作戰能力?

民眾黨指出，行政院與國防部扣台灣民眾黨「無視國防自主」更是荒謬至極，台灣民眾黨要求特別預算應回歸緊急政事需求編列，而非空白支票授權。無論是加強台美合作或工業合作項目本應回歸公務預算，以建立長期穩定、可監督性與永續性。民進黨政府想以史上最高軍購特別預算1.25兆蓋上「國防布」，假借台美合作招攬特定海外軍火商，瓜分台灣財政，規避監督，才是假藉增強國防韌性，真掏空台灣。

民眾黨指出，黨團推出之《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》有以下幾大特色：

一、具體詳列採購項目、金額、貨籌期程與維持成本，而非開空頭支票，行政院應於本條例通過後一個月內，必須向立法院提出下列專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案，專案報告包括：

本條例施行前，我國過去五年軍事採購之項目、金額、效益與到貨情形。 本條例採購項目與前款採購之關係，籌獲建軍後如何有效提升聯合作戰效能。 第四條採購項目之籌獲期程、預期交貨時間與全壽期維持成本。 因應本條例之採購後國軍人員維持、後勤補給支援、資訊通信系統維護之策進作為。 因應本條例之財政衝擊影響評估。

二、合理化預算規模，預算總金額降為4000億新台幣，已相當於蔡英文前總統任內兩次軍購特別條例總額。

三、民眾黨版落實監督要求一年一期編列、並須逐年追蹤進度。

四、要求國防部要遵守《國防法》，逾3000萬美元以上軍事採購，需工業合作，以確實扶持國內國防產業。

民眾黨重申，國防採購要必須回歸保衛國家安全與強化不對稱戰略的戰略邏輯，特別預算不得成為規避審查的例外工具，要建立分階段可追蹤的嚴格監督機制，國防預算與財政永續和社會安全應並行不悖，理性監督軍購，才是真正守護台灣。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

快訊／民眾黨軍購特別條例！1.25兆砍剩4000億 國防部記者會反擊

影／民眾黨軍購特別條例！1.25兆瘦身4000億 1年1期編列

三立狂出包！採訪車撞彰銀釀10傷 陳智菡爆：工作人員傳訊息騷擾