白牌司機載8分醉正妹返家還好心扶上樓 進屋秒變大惡狼

台南市施姓白牌計程車司機今年3月中旬清晨，載酒醉女乘客返家、攙扶上樓後，見被害人「酒醉熟睡、不能抗拒」，趁機性交得逞，事後矢口否認犯行，辯稱女方「意識清楚、主動邀約」。台南地方法院認為施男嚴重侵害性自主權，犯後態度惡劣，造成被害人二度傷害，依乘機性交罪重判施男有期徒刑5年，全案可上訴。

一審判決書指出，施姓男子今年3月13日清晨，接獲派車通知到台南南區健康路某酒吧搭載已喝下威士忌與高粱、醉到「走路搖晃」的女子返家。服務生指出，女子當時已達八分醉，需要攙扶才能上車。施男把女子送到家、扶上四樓房間後，原本下樓打算離去，卻「未離去又返回進入房間內」。

施姓男子藉口不知道一樓鐵門如何關閉，折返進入女子臥房，當時女子已更衣後熟睡在床。施男見機不可失，竟利用對方昏睡、不能抗拒的狀態，乘機性侵。女子因感覺身體晃動而驚醒，赫見施男赤裸壓在自己身上，立即將他推開並要求離開。施男仍不罷休，穿衣後兩度詢問對方是否願去他家。女子出於恐懼，為確保施男確實離去，才陪同他下樓，最終施男獨自走出門外。

施男辯稱，他折返是因為不知道一樓鐵門怎麼關，聲稱女子當時坐在床上滑手機，還要他關門、小聲一點，甚至「拉著他的手摸身體」，主動與他發生關係。但根據目擊者證詞及監視器畫面，女子當時已「無法正常行走、需人攙扶」。

但法官發現，施男供詞相互衝突，他曾在羈押訊問時坦承看到女子已在床上睡覺，之後改口稱她滑手機。一樓監視器畫面顯示，施男離開時，鐵門隨即關閉，畫面中始終沒有女子身影，與施男辯稱A女陪同他下樓的說法不符。

法官痛批，施男漠視女性身體自主權，犯後不僅否認犯行，還一再指責女子主動引誘，態度惡劣。考量施男至今未與女子達成和解或賠償，台南地院依乘機性交罪，判處施男有期徒刑5年，全案可上訴二審。

