白牌唯一彎道ABS＋TCS DRGBT推出0零利率＋優惠

記者鍾釗榛／綜合報導

2026 SYM DRGBT機車。（圖／SYM提供）

自登場以來，SYM DRGBT就以強悍性能與極具辨識度的「Art-Fusion龍仿生」造型，在台灣13吋水冷運動速可達市場掀起熱潮。二代車型導入Hyper-SVIS全域可變進氣系統後，不只動力更猛，更一舉拿下2024紅點設計獎，成為性能與設計兼備的代表作。2026年式DRGBT再度升級，這次直接把重點放在騎士最在意的「安全」與「加速快感」。

二代車型導入Hyper-SVIS全域可變進氣系統後。（圖／SYM提供）

安全標準直接拉滿

新款DRGBT最大亮點，就是成為國內白牌機車中唯一搭載彎道ABS與彎道TCS的車款。系統能即時感測車身動態，在彎中煞車或補油時主動介入，大幅降低失誤風險。煞車系統也同步升級，前後浮動碟盤搭配268mm加大前碟，實測制動力比舊款提升約15%，不論山路或通勤都更安心。

DRGBT是國內白牌機車中唯一搭載彎道ABS與彎道TCS的車款。（圖／SYM提供）

ZRSG 3.0上身

動力部分，DRGBT導入ZRSG 3.0競能電驅系統，與Hyper-SVIS相互搭配，讓起步反應與中段加速更直接。在0到100公尺加速測試中，新款比前代足足多拉開三個車身距離，展現同級數一數二的爆發力，油門一轉就能感受到進化差異。

DRGBT導入ZRSG 3.0競能電驅系統。（圖／SYM提供）

質感與實用同步升級

外觀新增「熔岩黑」車色，以多層次黑色調堆疊出低調卻侵略感十足的視覺效果，搭配均光流水式後方向燈，夜間辨識度與質感雙提升。Keyless系統也加入進程感應備援，即使鑰匙沒電仍能啟動車輛，避免突發狀況影響用車。

外觀新增「熔岩黑」車色，以多層次黑色調堆疊出低調卻侵略感十足的視覺效果。（圖／SYM提供）

優惠誠意一次到位

2026年式DRGBT首購優惠價11.4萬元起（不含牌險），最高可享36期零利率、購車金與新春加碼回饋，指定版本再送專屬安全帽與高額安心守護方案。安全、性能、價格一次到位，DRGBT也正式替白牌運動速可達立下全新標竿。

2026 SYM DRGBT機車。（圖／SYM提供）

