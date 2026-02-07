白犀牛爭寵主動討摸！邵雨薇心融化「像撒嬌寵物」超療癒

邵雨薇難忘拍攝時照顧白犀牛，白犀牛爭寵主動討摸。（南瓜電影提供）

邵雨薇、王柏傑、李淳主演影集《動物園》，7日和製作人唐在揚、導演蘇文聖回到拍攝地壽山動物園，舉辦VIP專屬粉絲見面會。因為拍戲跟動物近距離接觸，邵雨薇分享印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，2隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓她在拍攝中獲得療癒感，也更自然地進入保育員的角色心境。

王柏傑則表示，戲裡負責照顧犀牛，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，讓他更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。這次2人再回到白犀牛區，白犀牛一見到他們便主動走近，輕撫互動長達10多分鐘。

李淳（左起）、導演蘇文聖、製作人唐在揚、邵雨薇、王柏傑7日出席影集《動物園》VIP專屬粉絲見面會。（南瓜電影提供）

李淳回憶，訓練期間首次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，他形容那一刻就像走進《侏羅紀公園》般，緊張又震撼。他暌違一年再度探訪非洲象「阿里」，當熟悉的手勢一出，阿里立刻回應，主動靠近讓他餵食，真摯而溫馨的互動瞬間，讓現場氣氛更加柔軟。

王柏傑（左起）、李淳 、邵雨薇於友禽天地參與鵜鶘餵食。（南瓜電影提供）

拍戲時長時間在高雄拍攝，大家都變成「在地通」。家鄉在高雄的邵雨薇分享，高雄的步調讓人感到放鬆，常推薦劇組夥伴到駁二藝術特區，當時正逢耶誕節，特地請全劇組吃火鍋、交換禮物；王柏傑表示，高雄天氣宜人、城市樣貌豐富，特別點名知名排骨飯，想再回味在地美食。李淳也提到，因住宿地點鄰近駁二藝術特區，空檔時常去散步放鬆。

談到拍完《動物園》後帶來的改變，3位主演皆表示，這不只是一部作品，也影響了他們面對生活與生命的方式。邵雨薇分享，角色讓她在動物園裡找到的不只是工作，而是一種回到初心的勇氣，新的一年希望能持續做自己真正喜歡的事情，過年也會回到高雄與家人團聚。王柏傑則表示，保育員的角色讓他學會用更溫柔與耐心的方式看待生命，農曆年則計畫與家人朋友一起簡單度過。李淳也提到，與大型動物建立信任需要長時間的陪伴，這樣的體會讓他對「等待」與「累積」有了新的理解，新的一年希望持續在表演上成長，過年時則會和家人相聚、放慢步調。

李淳睽違一年再訪非洲象阿里，記得彼此且默契依舊。（南瓜電影提供）

高雄天氣晴朗，今日活動現場湧入大批影迷到場支持，氣氛熱烈。製作人唐在揚感謝壽山動物園一路以來的協助，表示在社會壓力偏高的此刻，希望透過溫暖療癒的動物園題材影集，讓觀眾下班後能夠全家一起觀賞、獲得陪伴與放鬆；導演蘇文聖則分享，劇組深入動物園進行田野調查，拍攝到許多平時難得一見的獸舍畫面，並近距離接觸大型動物，為劇情增添真實厚度。

影集《動物園》由高雄市政府「高雄劇」投資製作，南瓜電影有限公司製作，製作人唐在揚、導演蘇文聖聯手打造，將於2月20日起，每周五在Disney＋ 全台獨家首播，一次上線兩集；台視將於3月22日起，每周日晚間10點播出，八大戲劇台則於5月10日起，每周日晚間 8 點播出。

