白犀牛爭寵討摸超撒嬌 邵雨薇重回動物園融化：好療癒

【緯來新聞網】影集《動物園》今（7日）由製作人唐在揚領軍，導演蘇文聖攜手主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳回訪拍攝地壽山動物園，舉辦 VIP 專屬粉絲見面會。邵雨薇、王柏傑與李淳也實際走進園區體驗保育員日常，並回訪戲中重要場景，包括邵雨薇與王柏傑在劇中負責照養的白犀牛區，白犀牛一見到邵雨薇與王柏傑便主動走近，彷彿仍記得兩人，讓他們在一旁陪伴、輕撫互動長達十多分鐘。

邵雨薇、王柏傑、李淳（左起）現身壽山動物園 舉辦 VIP 專屬粉絲見面會。（圖／南瓜電影提供）

而李淳睽違一年再度探訪非洲象「阿里」，彼此完全沒有忘記對方，當熟悉的手勢一出，阿里立刻回應，主動靠近讓他餵食，兩人之間流露出的默契與信任令人動容。這段真摯而溫馨的互動瞬間，讓現場氣氛更加柔軟，也再次印證了人與動物之間所建立的深厚情感連結，現場洋溢滿滿暖意。



三位主演也在活動上分享拍攝《動物園》期間最難忘的時刻，邵雨薇分享，讓她印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓她在拍攝中獲得療癒感，也更自然地進入保育員的角色心境。王柏傑則表示，戲裡負責照顧犀牛的他，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，讓他更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。

《動物園》王柏傑(左)、邵雨薇與拍戲時的白犀牛重逢，熟悉的默契依舊。（圖／南瓜電影提供）

李淳回憶，訓練期間首次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，他形容那一刻就像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍般，既緊張又震撼。三位演員也提到，開拍前都有接受實地訓練，此次回到拍攝現場舉辦粉絲見面會，有種重返上班地點的感覺，充滿感動也充滿感謝。

李淳睽違一年再訪非洲象阿里，記得彼此且默契依舊。（圖／南瓜電影提供）

邵雨薇分享，《動物園》的角色讓她重回初心的勇氣，新的一年希望能持續做自己真正喜歡的事情，過年也會回到高雄與家人團聚。王柏傑則表示，保育員的角色讓他學會用更溫柔與耐心的方式看待生命，農曆年則計畫與家人朋友一起簡單度過。李淳也提到，與大型動物建立信任需要長時間的陪伴，這樣的體會讓他對「等待」與「累積」有了新的理解，新的一年希望持續在表演上成長，過年時則會和家人相聚、放慢步調。 《動物園》將於2 月 20 日下午4點起，每週五在 Disney+ 全台獨家首播，一次上線兩集。

