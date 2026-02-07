白犀牛爭寵討摸 邵雨薇拍戲獲療癒

邵雨薇、王柏傑、李淳主演影集《動物園》，7日和製作人唐在揚、導演蘇文聖回到拍攝地壽山動物園，舉辦VIP專屬粉絲見面會。因為拍戲跟動物近距離接觸，邵雨薇分享印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，2隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓她在拍攝中獲得療癒感，也更自然進入保育員角色心境。

王柏傑透露，戲裡負責照顧犀牛，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，讓他更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。這次2人再回到白犀牛區，白犀牛一見到他們便主動走近，彷彿仍記得他們，輕撫互動長達10多分鐘。

李淳則回憶，訓練期間首次由保育員帶領餵食非洲象時，大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，形容那一刻就像走進《侏羅紀公園》般，心情緊張又震撼。他暌違1年再度探訪非洲象「阿里」，當熟悉手勢一出，阿里立刻回應，主動靠近讓他餵食，真摯互動十分溫馨。

談到拍完《動物園》後帶來的改變，邵雨薇分享，角色讓她找回初心的勇氣，新的一年希望能持續做自己喜歡的事情，過年會回到高雄與家人團聚。王柏傑則表示，保育員角色讓他學會用更溫柔、耐心的方式看待生命。李淳也提到，與大型動物建立信任需要長時間的陪伴，讓他對「等待」與「累積」有了新的理解。