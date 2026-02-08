白犀牛認得人！靠近就爭寵撒嬌討摸 邵雨薇認被牠們療癒了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

籌備5年、歷時6個月拍攝完成的影集《動物園》由高雄市政府「高雄劇」投資製作，將於20日下午4點起，每週五在Disney+全台獨家首播，而首兩集在2025年高雄電影節搶先放映獲得觀眾票選第一名，口碑表現亮眼。7日由製作人唐在揚領軍，導演蘇文聖攜手主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳回訪拍攝地壽山動物園，舉辦 VIP 專屬粉絲見面會，回饋觀眾對影集與動物的支持。

李淳、邵雨薇、王柏傑重返《動物園》上班，快閃壽山動物園。（圖／南瓜電影有限公司提供）

製作人唐在揚感謝壽山動物園一路以來的協助，表示在社會壓力偏高的此刻，希望透過溫暖療癒的動物園題材影集，讓觀眾下班後能夠全家一起觀賞、獲得陪伴與放鬆，導演蘇文聖則分享，劇組深入動物園進行田野調查，拍攝到許多平時難得一見的獸舍畫面，並近距離接觸大型動物，為劇情增添真實厚度。

活動中，邵雨薇、王柏傑與李淳也實際走進園區體驗保育員日常，於友禽天地參與鵜鶘餵食，並回訪戲中重要場景，包括邵雨薇與王柏傑在劇中負責照養的白犀牛區，白犀牛一見到邵雨薇與王柏傑便主動走近，彷彿仍記得兩人，讓他們在一旁陪伴、輕撫互動長達十多分鐘。而李淳睽違一年再度探訪非洲象「阿里」，彼此完全沒有忘記對方，當熟悉的手勢一出，阿里立刻回應，主動靠近讓他餵食，兩人之間流露出的默契與信任令人動容。這段真摯而溫馨的互動瞬間，讓現場氣氛更加柔軟，也再次印證了人與動物之間所建立的深厚情感連結，現場洋溢滿滿暖意。

邵雨薇（左）、王柏傑（右）在劇中互動精彩 。（圖／南瓜電影有限公司提供）

邵雨薇分享，讓她印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓她在拍攝中獲得療癒感，也更自然地進入保育員的角色心境。王柏傑則表示，戲裡負責照顧犀牛的他，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，讓他更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。李淳回憶，訓練期間首次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，他形容那一刻就像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍般，既緊張又震撼。

談到拍完《動物園》後帶來的改變，三位主演皆表示，這不只是一部作品，也影響了他們面對生活與生命的方式。邵雨薇表示，角色讓她在動物園裡找到的不只是工作，而是一種回到初心的勇氣，新的一年希望能持續做自己真正喜歡的事情，過年也會回到高雄與家人團聚。王柏傑則表示，保育員的角色讓他學會用更溫柔與耐心的方式看待生命，農曆年則計畫與家人朋友一起簡單度過。李淳也分享，與大型動物建立信任需要長時間的陪伴，這樣的體會讓他對「等待」與「累積」有了新的理解，新的一年希望持續在表演上成長，過年時則會和家人相聚、放慢步調。





