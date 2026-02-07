白犀牛還認得！邵雨薇、王柏傑一走進 反應超驚喜

左起李淳、導演蘇文聖、製作人唐在揚、邵雨薇、王柏傑 出席影集《動物園》VIP 專屬粉絲見面會。（圖／南瓜電影有限公司提供）





籌備五年、歷時六個月拍攝完成的影集《動物園》，首兩集在2025年高雄電影節搶先放映獲得觀眾票選第一名，口碑表現亮眼。今（7）日由製作人唐在揚領軍，導演蘇文聖攜手主要演員邵雨薇、王柏傑、李淳回訪拍攝地壽山動物園，舉辦VIP專屬粉絲見面會，回饋觀眾對影集與動物的支持。

李淳、邵雨薇、王柏傑 重返《動物園》上班。（圖／南瓜電影有限公司提供）

李淳、邵雨薇、王柏傑 重返《動物園》上班。（圖／南瓜電影有限公司提供）

活動中，邵雨薇、王柏傑與李淳也實際走進園區體驗保育員日常，於友禽天地參與鵜鶘餵食，並回訪戲中重要場景，包括邵雨薇與王柏傑在劇中負責照養的白犀牛區，白犀牛一見到邵雨薇與王柏傑便主動走近，彷彿仍記得兩人，讓他們在一旁陪伴、輕撫互動長達十多分鐘。

廣告 廣告

而李淳睽違一年再度探訪非洲象「阿里」，彼此完全沒有忘記對方，當熟悉的手勢一出，阿里立刻回應，主動靠近讓他餵食，兩人之間流露出的默契與信任令人動容。這段真摯而溫馨的互動瞬間，讓現場氣氛更加柔軟，也再次印證了人與動物之間所建立的深厚情感連結，現場洋溢滿滿暖意。

李淳睽違一年再訪非洲象阿里，記得彼此且默契依舊。（圖／南瓜電影有限公司提供）

李淳睽違一年再訪非洲象阿里，記得彼此且默契依舊。（圖／南瓜電影有限公司提供）

三位主演也在活動上分享拍攝《動物園》期間最難忘的時刻，大家一致認為真正走進動物園、與動物近距離相處的經驗，深深影響了他們進入角色的狀態。邵雨薇分享，讓她印象最深刻的是白犀牛「犀奇」與「寶寶」，兩隻犀牛會主動靠過來爭寵討摸，就像撒嬌的寵物一樣，讓她在拍攝中獲得療癒感，也更自然地進入保育員的角色心境。

王柏傑則表示，戲裡負責照顧犀牛的他，幾乎每天到現場都會先去摸摸牠、跟牠說話培養感情，讓他更貼近保育員必須具備的耐心與責任感。李淳回憶，訓練期間首次由真正的保育員帶領餵食非洲象時，當大象靠近、象鼻伸來的瞬間，能清楚感受到牠呼出的熱氣與龐大存在感，他形容那一刻就像走進《侏羅紀公園》第一次看到恐龍般，既緊張又震撼。

王柏傑(左)、邵雨薇(右)與拍戲時的白犀牛重逢，熟悉的默契依舊。（圖／南瓜電影有限公司提供）

王柏傑(左)、邵雨薇(右)與拍戲時的白犀牛重逢，熟悉的默契依舊。（圖／南瓜電影有限公司提供）

身為高雄人的邵雨薇分享，高雄的步調讓人感到放鬆，拍戲之餘也常推薦劇組夥伴到駁二藝術特區走走；王柏傑則表示，高雄天氣宜人、城市樣貌豐富，拍攝期間首次造訪駁二便留下深刻印象，也特別點名阿英排骨飯，是最想再回味的在地美食。

李淳也提到，因住宿地點鄰近駁二藝術特區，空檔時常到當地散步放鬆，感受到高雄兼具生活感與創作能量的城市氛圍。拍攝期間正逢聖誕節，邵雨薇特地請全劇組一起吃火鍋、交換禮物，收工後大家也常相約觀看棒球賽、探索高雄在地美食。

談到拍完《動物園》後帶來的改變，三位主演皆表示，這不只是一部作品，也影響了他們面對生活與生命的方式。邵雨薇分享，角色讓她在動物園裡找到的不只是工作，而是一種回到初心的勇氣，新的一年希望能持續做自己真正喜歡的事情，過年也會回到高雄與家人團聚。

王柏傑則表示，保育員的角色讓他學會用更溫柔與耐心的方式看待生命，農曆年則計畫與家人朋友一起簡單度過。李淳也提到，與大型動物建立信任需要長時間的陪伴，這樣的體會讓他對「等待」與「累積」有了新的理解，新的一年希望持續在表演上成長，過年時則會和家人相聚、放慢步調。臺灣首部動物職人劇《動物園》將於20日下午4點起，每週五在Disney+全台獨家首播，一次上線兩集。



【更多東森娛樂報導】

●邵雨薇鬆口終身大事規劃 效法王祖賢當最美女鬼

●禪師網紅「片場施法」驚見超狂效果！賴雅妍疑被鬼跟他突翻白眼

●吳慷仁偷塞錢給導演？邵雨薇「愛情片零吻戲」監製全說了

