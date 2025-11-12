白狼之子在逃中！兒媳王姝茵涉銀行法 更審判1年7月

白狼兒媳王姝茵涉犯銀行法，更審判1年7月。

統促黨主席「白狼」張安樂之子張瑋開設華夏大地旅行社，他和妻子王姝茵被指控自2013年起侵占公司款項，還以父親名義申報員工薪資逃漏稅，高院依《公司法》《商業會計法》等9罪合併判張瑋3年1月，但他屢傳不到，調查局發布通緝；妻子王姝茵涉案部分定讞後，一審遭判1年7月，二審高院改判無罪，最高法院發回更審，高院12日判王女維持一審刑度1年7月。可上訴。

調查指出，張瑋掌管公司帳戶期間，將帳上1389萬8000元以轉帳、提領現金挪作私用，包含償還個人信用卡與車貸。案經法院判決有罪確定後，張多次未依通知到案執行，調查局據情資評估其於2024年11月20日自台灣出境前往香港，遂列為外逃通緝犯並公開徵求線索。

判決並認定，張瑋與妻王姝茵自2015年起，以旅行社名義租用10輛小貨車，長期無償提供統促黨使用，至2018年12月累計租金447萬5,440元，性質屬政治性捐贈，卻未依《政治獻金法》申報，反連續4年以公司租賃支出列帳。

另外，兩人於2015年至2017年間，以張安樂名義申報員工薪資費用，藉此短漏稅額71萬餘元。高院2024年就相關犯行合併量刑，判張瑋有期徒刑3年1月；其中業務侵占部分判1年，且不得易科罰金。張安樂因未設專戶收受政治獻金，判刑8月、得易科罰金；王姝茵則因情節較輕，宣告緩刑4年。

王姝茵涉案部分，全案經上訴最高法院後，最高法院依涉嫌違反《銀行法》部分撤銷發回更審。更審法院於12日宣判，仍認定王姝茵有罪，刑度也維持一審的1年7月。



