白狼之子張瑋仍逃亡中！ 兒媳王姝茵無罪逆轉遭判1年7月

「白狼」張安樂政治獻金案獲判無罪，僅助虛報旅行社薪資逃漏稅有罪。（圖／翻攝畫面）

中華統一促進黨總裁白狼張安樂之子張瑋所經營的華夏大地旅行社因涉及侵占資產以及驗資不實，被最高法院依違反商業會計法等8罪各處2到4月，得易科罰金，另業務侵占部份則判刑1年，目前因潛逃被通緝。兒媳王姝茵判10月可易科罰金，緩刑4年，違反銀行法無罪部分則被最高法院撤銷發回，台灣高等法院更一審今（12）日判決1年7月，可上訴。

張瑋夫妻遭檢方指控明知華夏大地旅行社資產為公司所有，但仍在2014年至2016年間，侵占1389萬餘元，另2014年間由韜略公司所匯給華夏大地旅行社的896萬元，也遭到張瑋侵占，後續由檢方依照違反政治獻金法、偽造文書、業務侵占及幫助逃漏稅起訴。

張安樂部分因幫助逃漏稅捐等罪被判處8月得易科罰金定讞；張瑋部分則是違反業務侵占等9項罪，業務侵占等罪判1年，其餘8案則各處2到4月得易科罰金；王姝茵則被控犯業務侵占、違反銀行法判處1年7月，但案經上訴以後，二審被判無罪。

上訴至最高法院後，法官駁回張緯以及王姝茵上訴，張瑋入監確定，但在今年3月被通知服刑後未到案執行，目前通緝中，並沒收日前依法沒收50萬元保釋金。王姝茵則被撤銷發回更審，高院更一審後於今日宣判，違反銀行法部分，維持王姝茵1年7月判決，可上訴。

