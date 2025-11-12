「白狼」兒媳王姝茵違反銀行法判刑1年7月 老公張瑋早落跑...…

「白狼」張安樂兒媳王姝茵(前)之前被依商業會計法判10月、緩刑4年確定，涉銀行法部分，今高院更一審判1年7月徒刑；畫面右側戴黑口罩者為張安樂之子張瑋，目前已因潛逃通緝。(資料照，記者塗建榮攝)

〔記者楊國文／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋與妻子王姝茵侵占華夏大地旅行社1389萬多元款項，製作不實財報，還以張安樂當人頭逃漏稅，張安樂已依觸犯稅捐稽徵法被判刑8月，可易科罰金確定，張瑋觸犯業務侵占罪被判刑1年定讞，另有違反商業會計法財報不實等8罪分處2月至4月徒刑，因潛逃通緝；王姝茵部分，除之前被依商業會計法判10月、緩刑4年確定，涉銀行法部分，高院更一審今判1年7月徒刑，可上訴。

台北地檢署起訴指出，張瑋、王姝茵夫婦創設華夏大地旅行社，卻侵占旅行社1389萬元款項，另以張安樂當人頭員工，投保勞、健保，逃漏3年度營所稅28萬餘元；另外，張安樂成立統促黨後，在還未申報政治獻金專戶前，已違反收受政治獻金209萬元，違反政治獻金法。

法院審理後，張安樂觸犯稅捐稽徵法等罪被判刑8月，得易科罰金確定，其餘被訴違反政治獻金法均無罪。

張瑋共觸法9罪，去年12月，最高法院判張瑋違反業務侵占罪1年定讞，另違反商業會計法財報不實等8罪分別判處2至4月徒刑，均可易科罰金，合計判刑3年11月，不過，檢方通知張瑋到案執行1年徒刑入獄時，發現他已不知去向，疑已潛逃，將他發佈通緝。

王姝茵部分，其觸犯商業會計法財報不實罪判刑10月，可易科罰金30萬元、緩刑4年確定；王女違反銀行法部分，一審判她1年7月徒刑，王女上訴坦承犯行，請求依刑法第59條規定減輕其刑，高等法院改判她無罪， 經最高法院撤銷發回高院更一審審理。

高院更一審審理時，王女改口否認犯行，但合議庭認定王女觸犯銀行法事證明確，今依銀行法判決王姝茵1年7月徒刑，維持一審刑度。全案可上訴。

