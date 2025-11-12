「白狼」兒子潛逃被通緝！妻犯銀行法原獲無罪 更一審逆轉改判1年7月

記者楊佩琪／台北報導

▲張瑋潛逃出境，現被通緝中，妻子王姝茵則涉犯銀行法，被判刑1年7月。（圖/資料畫面）

「白狼」張安樂的兒子張瑋與妻子王姝茵經營「華夏旅行社」，被控涉驗資不實、侵占公司資產，張瑋被依違反商業會計法等8罪，各判刑2月到4月刑期，業務侵占罪部分被判刑1年，因潛逃出境，已被通緝。王姝茵則被依業務侵占罪判刑10月、緩刑4年，銀行法部分，最高院發回更審，高等法院更一審12日宣判，原本無罪，逆轉改判刑1年7月。可上訴。

張瑋夫妻及張安樂等人被控明知華夏大地旅行社資產為公司所有，卻自2014年起至2016年間，侵占1389萬餘元，張瑋另侵占896萬餘元涉犯業務侵占、會計報告隱匿不為記載等罪。

又張安樂明明沒在華夏大地旅行社任職，張瑋夫妻卻將其納入勞保、健保，申報薪資，以此逃漏稅。夫妻倆並以旅行社名義租用10輛小貨車，供統促黨無償使用，卻未來列為捐贈支出，涉犯偽造文書。

另張安樂等人在2006年間，未申請設立政治獻金專戶，即收受209萬7800元個人捐贈政治獻金，違反《政治獻金法》。而身為華夏大地旅行社公司負責人的張瑋，以向友人借款600萬方式，充作公司實收登記資本，完成登記程序後再返還，違反刑法使公務人員登載不實、商業會計法利用不正當方法致使財報發生不實等罪。

張瑋被依業務侵占、違反商業會計法等一共8罪，分別判刑2月至4月不等刑期，業務侵占罪部分，判刑1年定讞，北檢通知報到執行，卻傳拘無著，日前依法沒收50萬元保釋金並發布通緝。

妻子王姝茵涉犯業務侵占部分，被判刑10月，緩刑4年，犯銀行法部分則獲判無罪，不過案經上訴，最高法院發回更審，高等法院更一審逆轉改判刑1年7月。仍可上訴。

