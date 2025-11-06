「白猴」現蹤台東東河 竟是「大脫毛」疑皮膚病

兩隻猴子對比，確實白了好幾階。（圖／東森新聞）





台東「東河舊橋」是知名的賞猴地點，最近民眾發現，有幾隻很特別的白色獼猴，第一眼以為是罕見的白化症獼猴，仔細一看，猴子身上大面積脫毛，皮膚裸露，懷疑是有皮膚病，擔心的遊客可能會被傳染。

目擊民眾：「喔白的，白的不只2、3隻，我看到4隻，可能是生了一窩白的。」

樹上好幾隻猴子，悠悠哉哉，其中有幾隻猴子有點特別，跟旁邊的猴子相比，明顯是白了好幾階。遊客眾看到嘖嘖稱奇，從沒看過這麼白的猴子，陽光灑下來，甚至有點發光。原以為是罕見的白化症獼猴，結果仔細一看，猴子身上大面積脫毛，皮膚裸露，讓遊客懷疑，這些猴子可能罹患皮膚病。

《EBC 東森新聞》實際來到白色猴子出現的地方，就在台東知名賞猴景點，東河舊橋。這邊的猴子，就像是小霸王一樣，有的在馬路上橋梁護欄上趴趴走，巡邏自己的地盤。有的窩在路邊，曬太陽幫同伴整理毛髮，抓抓身上的蝨子。猴子多到幾乎可以用猴子樂園來形容，卻獨獨沒看到白色獼猴。

其他民眾vs.記者：「因為猴子掉毛，所以人家看得時候，是有白猴這樣子，就是剩下皮膚啦，（很多隻嗎？）很多隻，會搶人家的東西。」

民眾發現白色獼猴的蹤跡，卻更擔心這皮膚病，是否會造成傳染。

台東林保分署自然保育科長林孟怡：「可能發生的原因會很多，包含整個獼猴族群密度的變化，或是牠所處環境的壓力，或是民眾因為餵食的干擾等等因素。」

目前縣府將持續觀察，這群獼猴中，白獼猴數量是否有增加，如果發現有擴散的可能，將會前往捕捉進一步化驗。另外也呼籲民眾不要餵養，如果有攜帶食物及袋子時，也要小心獼猴搶食，造成人猴衝突。

