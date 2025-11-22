白玉蘿蔔迎來天賜豐收 2025美濃蘿蔔好豆季亮相 冬日限定好味登場
【互傳媒／記者 宋天來／ 高雄 報導】「2025美濃白玉蘿蔔還有好豆季」在11月22、23日於美濃客家文物館前廣場熱鬧登場! 今年以「時間的芳味」為主題，邀請民眾一同透過五感體驗，感受土地與時間共同醞釀出的香氣與記憶。農會向各位大朋友、小朋友發出邀請函，跟著每年一季的白玉蘿蔔還有好豆季，親手拔白玉蘿蔔、採摘新鮮毛豆，把最新鮮的農產帶回與親朋好友品嚐！
農會總幹事鍾清輝表示: 今年11月中旬鳳凰颱風輕掃台灣，降下恰到好處的雨量，為蘿蔔補足生長所需水分，使品質與產量同步提升，被農友形容為「難得的好年冬」，農會誠摯邀請民眾把握11~12月產季，走進美濃拔一根冬天的白玉蘿蔔，品嚐土地的恩賜，體驗天惠一方的好味道。美濃白玉蘿蔔的生長期只要45天，皮薄細嫩，必須在少雨多露的秋冬種植。喝著美濃平原露水長大的白玉蘿蔔，產季只在每年的11-12月，鮮食期非常短。美濃以前秋冬時期農田裡種植煙草，在農地或水圳旁邊的畸零地種植來自日本「朝陽品種」的小蘿蔔，不浪費土地的使用，整根蘿蔔從生鮮、醃製無不蘊含著客家婦女料理的智慧，更象徵著美濃客家勤儉樸實的風貌。客家人在三合院的正廳會供奉土地龍神，表達對土地的敬重，兩旁有一副對聯寫著：「土中生白玉，地內出黃金」，所以取「白玉」二字為蘿蔔取名，也是「白玉蘿蔔」的由來。
今年美濃農會特別與漢來美食跨界，漢來美食為南部最大餐飲品牌，主廚團隊長年支持在地農業，並多次深入美濃田間尋訪食材。在一次產地參訪中，漢來西餐主廚及採購協理認識了白玉蘿蔔及其延伸加工品，如糖漬老蘿蔔、蘿蔔絲、蘿蔔乾、蜜紅豆餡等，激發將在地食材融入菜單的構想。今年蘿蔔季期間，漢來旗下多間餐飲品牌，包括焰鐵板燒、焰牛排館、上菜片皮鴨專賣店及漢來軒等，將陸續推出以白玉蘿蔔為主題的創意料理，包含白玉蘿蔔鴨架湯、白玉蘿蔔燉牛腩，讓更多消費者在餐桌上感受美濃風土。
未來雙方也將持續合作研發聯名產品，如以糖漬老蘿蔔開發的「老蘿蔔起士」等，推廣美濃農產的創新應用與永續價值。11/22(六)開幕當天漢來美食-焰鐵板燒牛排館 張駿霖店長，活動料理秀為大家帶來白玉老蘿蔔蒸蛋湯，以白玉蘿蔔芙蓉蒸蛋為主體，淋上美濃老蘿蔔熬煮的燉雞湯，內餡加入毛豆仁顆粒，頂層放上玄米粒炸雞肉串增加口感，呈現蘿蔔好豆的好滋味，緊接著美濃豐富的農產品：橙蜜香番茄、雜糧豆(黃、黑、紅豆)、蔬菜豆(毛豆、敏豆、翼豆)等也將陸續上市。歡迎大家秋冬來到美濃，體驗白玉蘿蔔還有毛豆的採摘、品嚐新鮮當季的農特產品、感受農村的人文與風情。
高雄市政府農業局表示，拔蘿蔔及採毛豆體驗已成為美濃地區推動食農教育的重要品牌，透過親子體驗與企業參與，不僅促進產地與消費者的連結，也展現地方農業的永續能量。未來將持續推動「從產地到餐桌」的合作模式，讓美濃這座「食材珠寶盒」發光發熱，成為高雄農業永續發展的典範。
農事體驗活動以推動促進親子關係、體驗農村生活、認識農業及生態環境為主要目的，希望參加者共同支持。不論大人小孩都樂於親近土地、對在地農產多一份認識，讓我們更看到永續農業的未來，這個週末想要出來走走的朋友，歡迎來體驗。
11月22(六)、23(日)2天9:00~17:00，限定的主活動就舉辦在美濃客家文物館前廣場，歡迎各地的大人、小孩、毛小孩，一起來到產地美濃感受秋冬的季節氛圍。現場主要規劃四大主題活動：拔蘿蔔跟我走(拔蘿蔔體驗、蘿蔔王、挑豆高手)、美濃食在趣味體驗（闖關活動、職人教學、實境解謎）、採收日風正暖市集（在地餐飲、蔬食良品、設計手作）、聽見田野聲活舞台（音樂表演與自然共鳴）。想要在其他時間來美濃拔蘿蔔、採毛豆的朋友，也可參考:
美濃區農會FB https://www.facebook.com/meinung77
美濃區農會官網-個人農場自由行(每周四五更新): https://reurl.cc/4Xap6V（圖：記者宋天來翻攝）
