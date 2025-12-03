生活中心／綜合報導

關於台灣要不要廢除死刑的議題，爭議持續不斷，一年前，白玫瑰上街發起拒絕廢死大法官之後，加上師鐸獎女教師命案11年了，立委洪孟楷拋出鞭刑等制度，今天邀請多起兇殺案件的遺屬一起開記者會，遺屬們來到現場，想起當年，悲痛至今仍然無法釋懷。

1987年陸正案弟弟陸定：「這個最卑微的請求，你們都判(死)刑了，就把它結束，不要再折磨老人家。」聲淚俱下，因為想到哥哥當時還那麼小，就慘遭殺害，而犯嫌卻能躲過死刑，白玫瑰拒絕廢死大法官滿週年，12月3日這天，同事也是師鐸獎女師命案11年了，立委洪孟楷拋出鞭刑議題，跟被害人遺屬們開記者會，希望能還被害人權益。師鐸獎被害女師遺屬張介能：「什麼叫做預謀？不預謀？每一個人都是，走出去都有可能被這種人殺掉。」1987年陸正案弟弟陸定：「這個案件已經從一個白髮人的手上，傳遞到我一個黑髮人的手上，對於受害者家屬而言，我們始終...我們是必定的輸家。」

廣告 廣告





白玫瑰拒廢死週年！ 遭殺害者遺屬：挺鞭刑、還正義

1987年陸正案弟弟陸定請求，既然判死刑就執行（圖／民視新聞）





希望能讓孩子能無慮上學，否則每一次的站出來發聲，都是一次次的傷害，從1987年的陸正案，當時年僅9歲，就遭到綁架撕票，2014年，高雄女教師，遭到隨機搶劫、性侵、甚至殺害，2022年，台南兩位警察，為了追緝竊車案，竟被砍殺身亡，還有2023年，新北校園衝突，未成年持刀割喉，或是去年的新北警察，為了抓女毒駕，直接被衝撞、甚至拖行好長一段距離。身為被害者家屬，劉爸爸看著兒子多重器官出血，毒販卻揚長而去，甚至沒有懺悔之意。新北殺警案被害人爸爸劉祉源：「因為我的小孩子為國家犧牲奉獻，失去寶貴的生命，殺人償命！」





白玫瑰拒廢死週年！ 遭殺害者遺屬：挺鞭刑、還正義

立委洪孟楷邀被害者遺屬開記者會，拋「鞭刑議題」（圖／民視新聞）





台南殺警案遺屬涂怡婷：「他們到最後一刻，都是勇敢、盡責的執法人員，請不要背棄他們。」台灣廢死議題持續不斷，但犯罪率遲遲沒有降下來，手段甚至很兇殘，立委洪孟楷提出，不只詐騙要鞭刑，如果虐童、性侵，也都要，來達到嚇阻犯罪。國民黨立委洪孟楷：「就是要你怕！讓你不敢犯罪，如果你真的犯罪，我們就要用，應有的公權力，來為被害者討回公道。」其實7年前的華山大草原分屍案，以及更久之前，2008年勒斃女友的李嫌，今年假釋後再度犯案，他們都免於死刑。這些被害人的家屬只想問，人權到底誰說得算？難道走在街頭總得提心吊膽？





原文出處：白玫瑰拒廢死週年！ 遭殺害者遺屬：挺鞭刑、還正義

更多民視新聞報導

黃國昌嗆賴清德「複習兩公約」 他傻眼：「失職立委」見集遊法有問題還不廢

8旬老母「悶死癱兒」各界求特赦！老婦心死1內幕說了：判死也可以

前孟加拉總理暴力鎮壓學運釀1400死 國際戰犯法庭判處死刑

