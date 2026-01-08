白瑜爆氣回應！與已婚男泡湯 她澄清：沒有偷情、也不是大陸人

星座專家白瑜澄清「沒有偷情、沒有介入婚姻」，駁斥與已婚男泡湯等指控。（圖／翻攝自IG，nascabai）

以占星專業受到關注的星座分析師白瑜，先前因預言YouTuber Joeman將遭遇重大轉折事件而引發熱議。近日她再度成為話題焦點，有網友在社群平台Threads上爆料，指控她與已婚人士泡湯、疑似假結婚，甚至暗藏中國籍身分。對此，白瑜今（8日）首度公開發聲，透過影片與文字發布聲明駁斥，並強調已正式報案提告，將依法捍衛名譽權。

白瑜表示，身為公眾人物她理解會受到關注和討論，願意虛心接受合理批評，但當不實資訊被刻意散播並被媒體引用，對她的名譽與工作造成傷害時，她必須站出來回應並採取法律行動。她指出，網路上流傳的指控已涉及捏造、歪曲與人身攻擊。

針對各項指控，白瑜逐一澄清重點內容。首先，她回應「非法諮商、未繳稅」的指控，強調自己並非諮商師、未提供諮商服務，其工作主要運用占星等工具關注情緒與自我探索，並分享心理學專家研究成果；所有工作內容均依法報稅、申報，並無任何違法情況。

對於網路上出現的「助理分潤、請假幫忙一年」的故事，白瑜指出，相關描述如聘用一名助理工作一年、分潤比例與薪酬分配等細節均屬捏造。她表示，自己長期合作的主要是經紀人山姆，從未聘用過上述情況中的助理，也不存在所謂的分潤安排或請假工作安排。

白瑜進一步澄清，有關她曾讓經紀人無條件負擔交通與餐費的說法也不屬實。她指出，與所有工作夥伴的合作皆依正常契約流程進行，經紀人之交通、餐費與報酬均有清楚的合作模式，並無自掏腰包的狀況。關於有人稱她態度冷漠的說法，她表示，每個人的主觀感受不同，但不應將主觀情緒包裝為事實指控。

對於「所有成員一夕離開」的說法，白瑜也予以否認。她說明，目前經紀人仍與她穩定合作，平台夥伴持續在線上協作，過去與她合作的短期工作人員因合約關係結束合作，並非如網路謠傳的戲劇化離開情況。

白瑜同時駁斥了最具爭議的指控，包括網路上流傳她曾與已婚人士在旅館泡湯等內容。她指出，這類描述完全與事實不符，自己沒有進行任何違反道德或破壞家庭的行為，強調此類指控已構成嚴重誹謗，是她決定採取法律行動的重要原因之一。

白瑜也反對涉及身分與籍貫的歧視性攻擊，強調該類言論不僅與事實無關，還可能引發歧視與仇恨，對個人與社會皆無益。至於報案部分，白瑜表示，言論自由不包含捏造、毀謗與侮辱的自由，當不實資訊持續散播並傷害個人名譽、工作、甚至安全時，已超越個人情緒範疇，而牽涉社會秩序與法律責任。基於上述不實指控，她已正式向警方報案，尊重「偵查不公開」原則，也尊重司法程序。

白瑜在聲明最後提到，面對網路霸凌與不實資訊，許多人因擔憂被嘲笑、害怕面對更多攻擊而選擇沉默，但她希望自己的行動能給其他遭遇類似經驗的人一點力量。她呼籲，當謠言踩到個人底線時，應以合法、安全的方式捍衛自身權利與名譽。

