白瓷洗手台超難清 專家教3步驟 15分鐘恢復亮晶晶
白色陶瓷洗手台美觀卻容易髒，一間清潔服務公司的創辦人諾爾表示，陶瓷洗手台不能用鋼刷硬刷，這會刮傷表面，日後更容易染色；正確清潔方式是用溫水沖掉表面灰塵，再均勻撒上小蘇打粉，接著倒入雙氧水靜置10至15分鐘，最後用軟海綿畫圈刷洗，就能讓洗手台光亮如新。
綜合外媒報導，清潔服務公司Tidy Casa創辦人諾爾（Ryan Knoll）表示，白色陶瓷洗手台漂亮，但很容易染色變髒，如果清潔不當，可能損壞釉面，使水槽更容易染色。他提醒，看到白瓷洗手台髒掉，千萬別用鋼刷刷洗，因為表面被刮傷後，可能會更容易染色。
諾爾表示，家中常見的小蘇打粉、雙氧水（過氧化氫）和軟海綿是清潔陶瓷洗手台的利器，清潔前先用溫水沖洗，去除灰塵和鬆散髒汙，接著撒上小蘇打粉，再倒入雙氧水，這時會產生冒泡反應，靜置10到15分鐘後，用軟海綿以畫圈方式刷洗水槽，對污漬較重的區域可特別加強，最後再用溫水沖洗乾淨並擦乾即可。
如果家中沒有小蘇打粉和雙氧水，諾爾建議用「檸檬＋鹽」替代，將檸檬切半，撒上鹽後輕刷污漬，因為檸檬酸可以去色，鹽提供溫和研磨效果，但此方法僅適用清除輕微污漬。
此外，諾爾提醒，日常清潔陶瓷材質的洗手台或水槽時，應避免使用氨水、漂白水或強酸性的清潔劑；此外，如果不慎倒入深色飲料或醬料，像是咖啡或番茄醬，建議立即沖水清理，以防留下污漬。
