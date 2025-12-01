白白睡3年…對方另結新歡遭狠甩！她不甘心「只被當砲友」鬧上法院慘輸

記者陳弘逸／台南報導

台南女子不滿前男友跟她斷絕往來，另結新歡還避不見面，指控對方有性私密影片，還未清償借款，告上法院卻敗訴。（示意圖／PIXABAY）

台南女子小花（化名）不滿前男友大壯（化名）跟她斷絕往來，另結新歡還避不見面，指控對方有性私密影片，還未清償借款；卻遭男方提告涉嫌違反跟蹤騷擾防制法，遭開立告誡單。小花一氣之下，提告民事求償60萬元，但大壯卻反駁，雙方只是「砲友關係」加上相關證據，都無法佐證小花所述指控，因此，法院判女方敗訴。

判決指出，女子小花（化名）與男子大壯（化名）2021年10月交往，直到2024年7月21日分手，但在交往尾聲，男方認為女方涉犯跟蹤騷擾防制法，報警並對她開立告誡單。

小花否認涉犯跟騷法，還指控前男友謊稱報案，惡意毀損原告名譽，分手後突然避不見面，並指控跟大壯有借貸關係，且握有性私密影片，交往期間屢屢聲稱已經刪除，還經常傳給她，採極端方式分手。

小花認為，大壯的行為造成她患有憂鬱，身心狀況不佳，導致無法工作，須前往身心科治療，造成身心靈傷害重大，提告求償60萬元。

大壯則主張，雙方在交友軟體上認識，並成為砲友關係，2024年有正式交往對象，但小花卻多次爭吵希望維持關係，還語帶威脅，不斷騷擾，只好向警方求助提告跟騷法。

關於性愛片部分早已刪除，並未持有，借貸也全數清償，有通話錄音內容可佐，此外，此外，小花還寄檢舉函，到男方有合作關係的醫院，把雙方隱私之事鉅細靡遺描述，目的並非釐清債權或刪除性愛影片，而是掩飾她個人復仇情緒，此舉，讓大壯身心俱疲，名譽受損，擔心失去工作而備受煎熬，因此主張，提告無理由。

綜合相關證據，法官依據警方對小花開立涉犯跟騷法的書面告誡，勘認大壯主張為真實，此外，大壯只向警方機關報案，未散布於眾，並非小花指控所述，難認有名譽受損等情，因此，認為請求無理由，予以駁回。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

