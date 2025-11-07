白百何東京影展失影后不忍了爆料黑箱 頒獎前兩天被通知「可以回去了」

白百何今年以電影《春樹》角逐東京國際電影節。（圖／翻攝微博）

曾獲金馬獎提名的中國大陸影后白百何，今年以電影《春樹》角逐東京國際電影節，不過5日頒獎典禮上，以該片得獎的是戲份較少的男主角王傳君而非她，事後她在網上發文「還能這麼操作」引發外界熱議。對此白百何再度發文解釋，直接喊話「人品重如山，良心比金貴」。

《春樹》中王傳君戲份少於白百何，卻獲得獎項，外界不免猜側白百何獲獎機會因此被犧牲，因多年來東京電影節僅一次由同一部電影的男女主角一同拿下影帝。

白百何6日晚間再為自己發聲，強調「我愛《春樹》，敬所有為其付出的人」。不過話鋒一轉，坦言劇組有些做法她不認同，所以才寫下「還能這麽操作」這句話。

廣告 廣告

她認為電影入選東京電影節，大家都是喜悅及開心的，因此她認為不論何時、何人、何獎，都該共同慶祝，分享喜悅。不過沒想到11月3號，她被彭瑾（製片人）通知「可以回國了，沒有得獎」，不用參加5日閉幕式，導演則開始處於隱身狀態，並未聯繫她。後來的發展，可以說是完全把她排除在外。

她早前在釜山電影節為電影《羅目的黃昏》出席，也發生過類似事件：「雖然自費，雖然差點沒進去現場（製片人妝髮整齊在休息室聊天，發布會結束後說手機在助理那裡）。」最後那場發布會的新聞照，只有導演張律和彭瑾，讓她不禁怒喊：「我自費去為你們鼓掌的嗎？看你們莫名其妙和不專業的操作嗎？」

她還爆料當時導演張律找她演出《春樹》及《羅目的黃昏》時，以「真情」（賣慘）打動她：「賺錢給老婆治病等，也提到另一女演員臨時鴿了他及種種他自認為的這位女演員的低劣行為。所以我推了其他工作不顧經紀人反對，義無反顧的投入進去」。現在回頭看，有些事有些人確實不值得被選擇，只希望所有職業都能被尊重，「各位在職場中一定也要保護好自己」，最後她向張律喊話：「人品重如山，良心比金貴。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導