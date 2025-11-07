白百何開撕《春樹》劇組斥過河拆橋 錯失影后痛揭黑幕：還有這種操作？

白百何揭露劇組黑幕。（圖／白百何工作室微博）

東京國際影展於11月5日落幕，中國男星王傳君憑電影《春樹》奪下最佳男主角，日本女星福地桃子與導演河瀨直美則以《恆星的另一邊》共享影后殊榮。然而，同樣憑《春樹》角逐影后的中國女星白百何，卻在頒獎前後兩度發文，控訴劇組「過河拆橋」、排除她參與閉幕式，更在6日凌晨發出長文，點名導演張律與製片彭瑾，怒嗆：「人品重如山，良心比金貴。」

白百何透露，11月3日她接到製片人彭瑾訊息，稱「沒有得獎，不必出席閉幕式」，要求她提前返國，導演張律則全程未與她聯絡。結果證實男主角王傳君如先前網傳奪帝，而影后則另屬他人。外界過去曾瘋傳「滬圈投資方向評審施壓，要求頒獎給王傳君，否則不再投資其作品」，如今也被認為有所印證。

白百何強調，她在《春樹》中戲份超過七成，是名副其實的大女主，王傳君實際出場僅約40分鐘，甚至少於女配角劉丹。她不滿自己被「利用」，批評劇組在影展關鍵時刻將她邊緣化。

她更提及早前主演張律導演的《羅目的黃昏》，對方以「賺錢給老婆治病」為由動之以情，說服她接演並親自赴釜山影展宣傳，未料最終新聞照片與活動報導中竟不見她的身影。她憤怒質疑：「我自費去為你們鼓掌的嗎？看你們莫名其妙和不專業的操作嗎？」

針對社群上那句引發熱議的「還有這種操作」，白百何坦言，是針對劇組操作不當而發，並非針對其他演員。她直言，整起事件讓她深感失望與心寒，「有些人不值得被選擇，有些做法反而是聰明的決定」。

她也在文末呼籲外界尊重每一份職業工作者，強調：「在其位，謀其職」，並提醒所有人在職場中保護自己。最後送給導演一句話：「人品重如山，良心比金貴。」

白百何曾是中國影壇票房保證，2019年是當年唯一躋身票房前十的女演員，累積票房一度達95.82億元人民幣，距「百億影后」僅一步之遙。惜2017年被爆出與男模泰國親密行為，陷入「婚內出軌」爭議，形象重創。雖前夫陳羽凡隨後證實兩人早於2015年離婚，仍難平息輿論風波；即便2018年陳羽凡爆出吸毒醜聞，輿論翻轉，白百何也難再恢復過往「票房女神」地位。

白百何開撕《春樹》劇組。（圖／白百何微博）

