白目又危險！青少年改裝YouBike「點火測試」 官方：依會員條款處理違規者

有民眾違規使用YouBike微笑單車，引起關注討論。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 近日有幾名青少年擅自將YouBike微笑單車「改裝砲管車」更將其點火引燃測試，相關畫面上傳網路後引發網友熱議，更被網友截圖錄影存證。YouBike官方回應將依會員條款處理違規者。

社群平台流傳一段疑似改裝YouBike微笑單車的影片在社群流傳，引發網友關注。畫面可見，幾名青少年疑似對單車進行改裝，甚至出現點火測試的畫面，並在IG現時動態寫下「砲管看過沒」等字樣，甚至自稱為「改車隊」相關行為引發安全疑慮。

影片曝光後，相關影像被其他熱心網友截圖備份並上傳其他社群平台。不少網友直呼行徑離譜，紛紛留言這種行為相當白目危險，也有人建議相關單位介入處理，並支持官方依法究責。

對此，影片中當事人事後已發布道歉聲明，不過，由於影像已遭網友保存並標註官方帳號。YouBike官方也回應表示，影片內容已涉及違規行為，為避免誤導大眾，將依會員條款處理違規者，並會依網友提供的具體資訊進一步查證與處理。







