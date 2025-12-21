白目沒藥醫！ 自嗨計畫隨機殺人2小時 台中43歲作業員遭法院羈押

台中張男在Threads留言「原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」等言論，昨晚遭法官裁定羈押。讀者提供

北捷張文隨機殺人案釀4死慘劇，引發全台社會高度恐慌。台中一名43歲張姓作業員在社群平台Threads上揚言，原本計畫要在板南線進行長達2小時的大規模隨機殺人，內容極度驚悚，嚇壞不少民眾。張男落網後辯稱只是好玩，但台中地院法官認定其行為嚴重危害社會安全，昨（21日）深夜裁定羈押禁見。張男一句「好玩」的白目行徑，最終讓自己得在冷冰冰的看守所裡度過。

這起網路恐嚇事件源於張男以暱稱「rleioutalf710902」在Threads上發布的多則留言。他聲稱「原計畫板南站內，且在5點鐘開始，所以原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件，不是快閃中山站外，光煙霧彈在板南密閉空間，以及2小時的作案時間，死傷（會）哇塞，難怪同夥表示失敗」。文中不僅暗示自己是張文的同夥，還詳細描述所謂原定的犯案計畫。

當時北捷才剛發生嚴重的隨機攻擊事件，這些針對性極強的言論迅速在網路上流傳，引發大眾極度不安。新北市警局三峽分局接獲報案後不敢大意，立即會同法務部調查局航業調查處組成專案小組，警方透過數位鑑識與比對美商Meta公司提供的資料，鎖定家住台中市清水區的張姓男子，隨即報請台中地檢署指揮偵辦。

21日上午，專案小組循線到張男家中拘提，當場扣押其使用的手機與SIM卡。調查發現，張姓男子年約43歲，是中部科學園區科技廠的作業員，過去並無軍事背景或相關前科。面對警察上門，張男竟大言不慚地供稱，發文內容只是為了「好玩、惡作劇」，甚至辯稱部分內容非其原創。

台中地檢署複訊後認為，張男言論已嚴重威脅公共安全，且有事實足認其有勾串共犯、逃亡以及反覆實行恐嚇犯罪之虞，張男涉嫌刑法恐嚇公眾及恐嚇危害安全等罪。為避免社會危害擴大，並確保後續偵查順利，檢方向法院聲請羈押禁見，台中地院昨日深夜11時裁准。

檢察機關強調，目前已成立「防範恐怖攻擊應變小組」，將對任何危害公眾安全的不法行為「從嚴從速究辦」，絕對不寬貸。

張男在Threads留言「原計畫是5點鐘開始到7點鐘的大規模隨機殺人事件」等言論。翻攝畫面

