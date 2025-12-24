即時中心／徐子為報導



一名桃園32歲林姓男子21日晚間在社群發文，還列出39地點稱是下次的攻擊目標，甚至還發文稱「下一個張文，會出現」，林口警分局獲報後，將林男拘提到案，林男被逮後坦承犯行，竟還辯稱「好玩亂寫」的，被依恐嚇公眾罪嫌移送，桃檢今（24）日火速將他起訴。





由於19日台北才剛發生隨機攻擊事件，全台正處草木皆兵、風聲鶴唳之時，林口警方21日獲報，有網友在社群平台Threads及Facebook貼文，稱有網友發文指「這次是台北車站和中山站發生攻擊事件，我推測下次發生攻擊事件的可能地點：…」並詳列39個地點，以及「下一個張文，會出現」等社群動態。



林男應訊時，辯稱是「一時好玩才會亂寫」，但警方查出他是累犯，2019年就曾在網上發文稱斬首韓國瑜等人被逮。檢方複訊後，諭知10萬交保，但因林男覓保無著，檢察官認恐有逃亡之虞改聲請羈押，最後法院裁定限制住居。



今天桃檢立即偵結，將林男起訴，並建請法院從重量刑。

快新聞／網友發文揚言「下一個張文，會出現」 還列雙北39捷運站是目標遭逮火速起訴

林男發文稱39處可能遭恐攻地點。（圖／截自Threads）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／白目網友發文「下一個張文，會出現」 檢火速起訴

