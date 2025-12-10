白目遊客不顧禁令到「死亡區」戲水 4人慘被大浪捲走溺斃！影片曝光

白目遊客不顧禁令到「死亡區」戲水，4人慘被大浪捲走溺斃。圖／翻自《每日郵報》

西班牙度假勝地特內里費島（Tenerife）在本月7日發生一起事件，有4名遊客不顧禁令，跑進「死亡區」戲水，結果下一秒一個大浪打來，把這4人全部捲走，最後證實這4人不幸溺斃。

據英國《每日郵報》報導，島上名勝洛斯吉甘特斯懸崖（Los Gigantes cliffs）下，有個「天然泳池」，是當地著名景點，平時也有許多遊客聚集。不過事發當天，政府當局早已發出警告，表示當天海象危險、海浪高漲，呼籲民眾不要在海邊戲水，以免被大浪捲走。

不過從遊客拍攝的影片可見，即便政府當局已發出警告，但當時仍有許多遊客前往這個「天然泳池」戲水，完全無視危險。接著一個大浪打來，把許多人都捲入海中，甚至不見蹤影。目擊者稱，大浪來得非常突然，大家根本來不及逃。

救難人員獲報後進行搜索，期間有2名遊客自行上岸，但最後救難人員證實，有4人不幸溺斃，其中包括2名男子與1名女子，在現場就已死亡，另外有1名女子被送醫後不治身亡。不過救難人員稱，還有1人目前是失蹤狀態，但恐怕凶多吉少。

桑蒂亞戈德爾泰德（Santiago del Teide）市長納瓦羅（Emilio Navarro）就指責，政府當局早已在現場拉起封鎖線，布置障礙物，就是希望遊客抵達洛斯吉甘特斯懸崖後，在岸上高地欣賞風光即可，千萬不要到海邊處，但仍有許多遊客無視，甚至自行搬開障礙物。



