白目！限動「中山砍人不揪」引恐慌 19歲男大生「1小時」就被找到…道歉也沒用

話真的不能隨便亂說！尤其已經是成年人，更要負起應有的責任。19日發生在台北車站、北捷中山站附近的隨機殺人案件，竟有一名19歲彭姓男大生，在自己的Instagram發布限時動態，內容寫下「中山砍人不揪」等字眼，引發網友恐慌。對此，新北警方循線追查，在不到1小時便鎖定彭男身分並將他帶回偵辦。儘管彭男事後發文致歉，全案仍依恐嚇公眾罪函送法辦。

根據警方專案小組了解，發文者就是新北市新莊區19歲的彭姓大學生，在警方通知到案後，彭男在父母陪同下前往分局說明案情。彭男供稱只是隨手亂發，並非真的有犯意，但在公開社群平台上散布足以引發社會恐慌的言論，已經違法，依照恐嚇公眾罪法辦。

彭男意識到事態嚴重後，也下架該則限動，並再度發文向社會大眾致歉，表示自己「未能意識到用詞可能造成他人不安與誤解，對此深感抱歉」。

新莊分局也再度呼籲，民眾於網路或社群平台發言時應抱持審慎態度，切勿散布涉及暴力、威脅或足以引發大眾恐慌的言論。

