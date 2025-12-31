白眼翻到後腦勺！長輩狂問「月入有無10萬？」網教2招反制：秒噤聲
薪水多寡本屬個人隱私，但現實生活中，卻常成為長輩或親戚間熱衷打探的話題。近日一名網友在 Dcard 發文透露，家中長輩頻頻詢問他的收入狀況，甚至每次見面都追問「這個月有沒有領到10萬元」，讓他壓力倍增，卻又不知該如何回應，既不想失禮，也不想傷感情，只好向其他網友請益。
原PO表示，自己因為薪資較高而轉換到需要輪班的工作，起初向長輩解釋原因時，也如實告知薪水數字，沒想到從此成了惡夢的開始。幾乎每次見面，長輩都會關心他的收入，「有沒有十萬？怎麼只有這樣？獎金呢？一年發幾次？一次多少？」連番追問讓他不禁直呼「差點以為面對的是主計處的薪情平台…」
一開始他還願意配合回答，但隨著時間拉長，心理壓力越來越大，更讓他難以接受的是，自己的薪水竟成了長輩與鄰居之間的聊天話題。從那時起，他開始刻意避開見面，卻反被長輩向父母抱怨，指責他「現在都不肯說薪水了」。
此外，原PO也提到，自己買房後，長輩一次都沒踏進新家，甚至刻意避談這件事，似乎擔心被要求資助，但他強調，自己只是單純想分享人生喜悅，從未開口討錢。面對種種情況，他無奈表示，「不想傷感情，但又不知道怎麼讓對方不要再問這些？」
招數一、「低報薪資」：看清對方真面目
貼文曝光後，引發大量網友共鳴，不少人直言遇到類似狀況，並建議最簡單的方式就是直接「低報」薪資，「本身在營造業，不熟的親戚問統一回答在五金行上班或是給男友養，薪水基本薪資，被笑我也沒差，反正他們問這個就是看你過得好不好，不好他們就很爽，過很好就嫉妒講閒話，低報，順便看看他們到底是哪種親戚」、「我都講很低」、「我跟我姊是選擇直接低報，畢業後到現在一樣都講3萬、3.2、3.5，我們還沒30歲，我姊獎金領很多，也沒讓我爸媽知道，我是每年都被罵沒出息、不上進...但我是沒差，清楚自己在幹嘛就好了，親朋好友問隨便敷衍帶過」、「低報會比較好，長輩不去自己賺，覬覦晚輩的錢，目前正面臨這個問題，望週知」、「我也都低報50%，200報100，現在400報200」。
招數二、無須擔心對方尷尬「直球對決」
此外，還有人回應，「有一次被一個長輩問一個月賺多少？我看著他的眼睛反問：你怎麼會問我這個問題？你難道不知道這是一個很沒禮貌的問題嗎？長輩就閉嘴了」、「我都是用區間回答，3萬-20萬，喜歡看親戚露出疑惑的表情」、「問薪水，就說目前夠用，稱讚你工作薪水高，回也只是混口飯吃，問獎金，說不無小補」、「下次被問薪水就裝得一副毫不在意說：也沒多少啦，就三百多萬左右而言，真有夠少的，之後大概就沒人會再問你薪水了」。
收入本來就是相當私人的事情，若真的不知道該如何應對，不妨固定給出一個模糊、偏低的數字，時間久了對方自然會失去追問的興趣。適度為自己設下界線，並不是不孝或沒禮貌，而是一種保護自己的方式。
