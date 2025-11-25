白種元再爆醜聞！公司被指暗做「黑名單」封殺員工 檢調正式介入調查

記者林宜君／台北報導

南韓知名廚師白種元再度捲入負面風波！(圖／記者賴俊佑攝影)

南韓知名廚師白種元再度捲入負面風波！旗下公司「The Born Korea」遭踢爆疑似建立「製作員工黑名單」，涉嫌妨礙勞工就業。南韓勞動部已完成調查，並在提出起訴意見後，將全案移送檢調，事件再度讓外界關注餐飲界的勞動爭議。

南韓多家媒體在11月25日報導指出，因Netflix節目「黑白大廚」走紅的白種元，其經營的連鎖餐飲公司「The Born Korea」爆出新的勞動爭議。今年稍早，該公司才因販售標榜「韓國產」、實際卻從中國進口的食品引發批評，如今又被指控自2017年起，在旗下「新村食堂」的非公開線上社群中，設置名為「員工黑名單」的看板。

白種元被指控自2017年起，在旗下「新村食堂」的非公開線上社群中，設置名為「員工黑名單」的看板。(圖／記者賴俊佑攝影)

根據《中央日報》與《東亞日報》的報導，國民力量黨立委金素熙表示，勞動部首爾江南支廳已在調查後，將此案的起訴意見移送檢察機關。勞動部指出，該黑名單涉及妨礙勞工再就業，屬違反南韓《勞動基準法》第40條，最高可處5年以下有期徒刑，或5千萬韓元（約106萬元台幣）以下罰金。

The Born Korea則回應，這份名單是在2022年5月因應一位加盟主的要求建立，主要是因為部分員工涉嫌惡意檢舉或恐嚇店家，因此希望作為加盟主之間的參考資訊，強調「名單實際上沒有活躍運作」。勞動部則認為，即使使用目的有所爭議，只要名單具妨礙就業之嫌，仍可能構成違法，因此才會將全案交由檢調持續調查。事件引發外界關注，許多南韓網友指出，從食品產地爭議到黑名單風波，The Born Korea的管理問題恐怕需要更嚴格檢視。

