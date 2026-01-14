白種元「食安風暴」擋不住！《黑白大廚2》逆風開播照樣紅到爆

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》在評審白種元爆出食安相關爭議後，開播前曾一路被唱衰，甚至有觀眾揚言拒看，不過第二季仍以「現象級熱度」完美收官；韓媒分析節目聲量不減反增，話題、收視與討論度全面飆高，成為少見「逆風翻紅」的綜藝案例。

回顧節目開播前的氛圍，其實並不樂觀。白種元與其所屬餐飲品牌The Born Korea捲入食安與經營爭議，輿論一度延燒至他所參與的節目，甚至出現「拒看」聲浪，轟他是「公眾之敵」，因此外界普遍認為，《黑白大廚2》勢必受到波及。

在社群上，不乏觀眾直言「想看料理比賽，但不想看到某人(白種元)」，也有人質疑節目是否會被評審爭議模糊焦點。這樣的背景，讓第二季尚未播出就背負不小壓力。

然而，《黑白大廚2》播出後的走向，與外界預期出現關鍵差異。製作團隊並未放大評審存在感，而是刻意將鏡頭與敘事重心，全面轉回「料理競賽本身」與「主廚的故事」。

評審依舊存在，但不再是節目核心。觀眾被帶進的是100位主廚如何在極端賽制中，端出代表人生、信念與技藝的料理。

另一個無法忽視的關鍵，是第二季幾乎「犯規等級」的參賽名單；從「白湯匙」陣營的中華料理泰斗侯德竹、雙料理系米其林星主廚孫鍾元，再到「黑湯匙」新銳料理菁英，每集幾乎都像在看料理界的「全明星廚藝賽」。

韓媒報導，節目真正打中的正是「料理的情緒價值」，如果說第一季靠「規模」與「新鮮感」取勝，那第二季能站得更穩，靠的其實是「情感層次」。

從「無限料理天堂」的奢華對決，與「無限料理地獄」胡蘿蔔單一食材生存戰，更像是一場對料理初心的靈魂拷問；觀眾看到的不只是技巧，而是主廚在極限下，是否仍願意對「美味」保持誠實。

