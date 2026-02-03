白立院換血續當小藍？莊瑞雄：有3人意識到滅亡之路

政治中心／劉宇鈞報導

立法院民眾黨團遞補的六位不分區立委，今（3）日宣誓就職。民進黨立委莊瑞雄分析，民眾黨若沒了主體性、續走小藍道路，就只剩下「滅亡」，據他了解，至少有三位意識到這個問題，也知道照現在的方式下去恐怕會「死掉」。

莊瑞雄2日在節目上表示，從這兩年在立法院運作的過程來看，哪有什麼民眾黨，只要國民黨想要怎麼樣，民眾黨就會配合附和，完全變成小藍，而民眾黨不是當藍營的跟班，而是在最前面衝鋒陷陣，到後來則是跟國民黨的意志一模一樣。

對於外界有看法認為，民眾黨這六位新任的不分區會繼續當小藍，莊瑞雄則說，「我看不一定」，整個政治的局勢可能會做改變也不一定，包含新任民眾黨立委洪毓祥、蔡春綢等人的個性與原本那幾位立委不太一樣，是比較溫和的，部分新任民眾黨立委也意識到，不見得所有事都要聽國民黨的。

莊瑞雄強調，民眾黨如果繼續當小藍，主體性會不見，原本2026民眾黨只要提名一隻母雞，想要在各縣市選區裡面選上一席議員並不是問題，但民眾黨若沒了主體性，就只剩下「滅亡」這一條路；據他了解，至少有三位意識到這個問題，也知道照現在小藍的方式走下去會「死掉」。

