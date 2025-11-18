白籲兩岸多溝通 綠：勿助推北京框架

民眾黨主席黃國昌（中）18日強調，民眾黨的國家定位非常清楚，中華民國主權屬於2300萬台灣人，捍衛自由、民主、法治、人權是不可退讓的底線。圖右為立委黃珊珊、左為立委麥玉珍。（鄧博仁攝）

國民黨副主席蕭旭岑提及主席鄭麗文的兩岸路線是九二共識及遵循《憲法》的「一國兩區」，引發綠營反彈，民眾黨主席黃國昌18日表態民眾黨兩岸路線是「堅定捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式」，被解讀與藍營不同調，但黃也表示，兩岸意見分歧要用智慧、善意溝通，才能降低衝突風險，「相信政府好好施政，是全體台灣人民共同心願」。

黃國昌昨被問到是否認同鄭麗文「一國兩區」兩岸路線？他表示，民眾黨對國家定位很清楚，中華民國主權屬於全體2300萬人民，捍衛台灣自由民主法治人權的生活方式是民眾黨原則，也是不可能退讓的底線。

黃國昌進一步指出，兩岸彼此間意見的不一致、分歧，需要用最高智慧、誠意本於善意相互多溝通，才能有效降低擦槍走火風險，「相信政府好好施政讓人民可以過好日子，是全體台灣人民共同心願」。

由於今（19）日鄭麗文與黃國昌將以藍白黨主席身分首度會面，黃昨日說明的兩岸路線被外界解讀與藍不同調。民眾黨祕書長周榆修說，「中華民國是我們的國、台灣是我們的家，維護中華民國主權與民主生活制度，相信這是國民黨跟民眾黨一致的期盼，也希望國民都能有好日子過」。

藍委賴士葆認為，國民黨、民眾黨畢竟是2個政黨，不可能論述完全一致，但民眾黨提到盼兩岸多溝通、降低擦槍走火風險，與國民黨立場相同，大方向一樣。

綠委陳冠廷則強調，「一國兩制、一國兩區」均非台灣主流民意，請蕭旭岑不要助北京推動不符合台灣利益的框架，台灣人民真正希望的是自由、安全生活在這塊土地，而不是國民黨如何重新詮釋共諜的歷史事件。