米別整包放冰箱 大廚教2招保存 維持新鮮不長米蟲
白米是許多家庭必備主食，不過經常放一陣子就開始出現米蟲，對此國宴主廚阿慶師表示，米最好不要放常溫或整包進冰箱冷藏，可以裝進塑膠瓶，或抓好份量裝進小的夾鏈袋，再放進保鮮盒並冷藏保存，新鮮度能維持更久，也不容易長米蟲。
阿慶師曾在臉書粉專上傳影片分享米的保存方法，他說很多人會把米放在室溫的櫃子，或連同包裝整袋放冰箱，這兩種方法都不建議，放在室溫下容易長米蟲；連同原包裝直接放進冰箱，未妥善密封，容易影響白米的新鮮度與口感。
阿慶師教大家，如果家中沒有專用的米桶，可以找一個大的寶特瓶，洗乾淨並完全晾乾，將漏斗插在瓶口處，就可以輕鬆把米倒進去，完成後拿一個小塑膠袋蓋在瓶口，再把蓋子蓋上並轉緊，降低空氣跑進去的機率；接著整罐放進冰箱冷藏保存，這樣要取用的時候，不僅米好倒，也不怕撒得到處都是。
此外，阿慶師還分享另一個保存方法，準備小的夾鏈袋，每包裝入一餐要煮的份量，一包一包放進保鮮盒裡，再冰到冰箱，要用的時候只要倒出來就能直接煮飯，空袋子還能重複使用，相當方便。
阿慶師表示，用正確的方法保存白米，除了不容易長米蟲外，也可以維持米的新鮮度，吃起來更美味。
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