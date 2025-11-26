白米甕籃球場全面升級啟用 謝國樑：打造中山區全齡友善運動空間

市長謝國樑、台電副總經理鄭慶鴻、里長鄭吉雄等共同主持白米甕籃球場暨兒童遊戲場啟用典禮。（記者鄭紫薇翻攝）

使用多年且設備老舊的基隆市中山區太白里白米甕籃球場，在市府、台電與地方協力改善後全面升級，並於26日正式啟用。市長謝國樑表示，白米甕籃球場改善工程，是為打造中山區更安全、更友善、具吸引力的全齡運動空間。

太白里白米甕籃球場暨兒童遊戲場啟用典禮於26日上午10時舉行，市長謝國樑、台灣電力公司副總經理鄭慶鴻、里長鄭吉雄及在地民意代表、居民都到場參與，改善後的場域全面升級，包括籃球場、體健器材、兒童遊戲區等多元設施。

市長謝國樑表示，白米甕擁有深厚的歷史文化與海港特色，市府希望透過場域再生，讓運動空間不只變得更好用，也能成為居民休閒交流的新場域。謝國樑強調，市府將持續改善各區里公園與運動設施，確保孩子、家長與長輩都能在安全環境中享受運動與社區生活。

中山區公所指出，該案由里長鄭吉雄從110年起積極爭取，並經市府民政處協助後，於113年核定補助592萬元，再加上台電電協會補助450萬元，總經費達1042萬元，工程自114年2月14日開工，9月30日完工，全區面積1410平方公尺，改善幅度大、影響深遠。

太白里白米甕籃球場工程內容包含多功能籃球場改造、環狀跑道、全區照明提升、兒童遊戲場、體健器材、座椅與休憩區等，讓不同年齡的市民都能依需求使用，強化場域安全性，也提升整體社區活動量能；尤其完工後的籃球場，更適合打球、跑步、親子互動與體能訓練，將成為太白里全新的社區亮點。

謝國樑最後強調，市府會持續與里長、公所及居民合作，分區盤點各里公共設施需求，讓社區逐步改善，生活品質全面提升，期待白米甕籃球場成為居民運動、休憩與交流的共同空間，展現基隆城市的活力與溫度。